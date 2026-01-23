Industria farmacéutica alerta por posible arancel a exportaciones de medicamentos a Ecuador

La eventual imposición de un arancel del 30 % a las exportaciones colombianas impactaría negativamente el envío de medicamentos a Ecuador y tendría efectos significativos sobre la industria farmacéutica nacional, advirtió Clara Rodríguez, presidenta de la Asociación Colombiana de la Industria Farmacéutica. De acuerdo con el gremio, Colombia exporta anualmente a ese país medicamentos por un valor cercano a los 50 millones de dólares, principalmente destinados al uso humano.

Clara Rodríguez, presidenta de Asif, señaló que un incremento de este nivel en los costos podría afectar de manera directa a las empresas colombianas, su competitividad en el mercado regional y la sostenibilidad de las exportaciones hacia Ecuador. De acuerdo con la dirigente gremial, el escenario planteado podría traducirse en una pérdida de participación en ese mercado, una afectación a la producción local y riesgos para la continuidad del abastecimiento de medicamentos fabricados en Colombia.

Desde la asociación explicaron que el mercado ecuatoriano representa un destino relevante para varios laboratorios nacionales, en particular para aquellos que concentran su producción en medicamentos esenciales y de atención humana. En ese contexto, un cambio en las condiciones arancelarias modificaría las dinámicas comerciales y los costos de acceso para los productos colombianos.

Rodríguez indicó que Asif mantendrá un seguimiento técnico permanente sobre la evolución de esta situación, con el fin de evaluar sus impactos y definir acciones orientadas a la protección de la industria farmacéutica nacional. El gremio señaló que este análisis incluirá el comportamiento del comercio bilateral, los efectos sobre la producción y las implicaciones para la cadena de suministro de medicamentos.



La asociación reiteró que continuará participando en los espacios de diálogo técnico e institucional que permitan analizar las medidas comerciales y sus efectos sobre el sector farmacéutico, así como sobre el acceso y la disponibilidad de medicamentos producidos en el país.