Salud  / Industria farmacéutica alerta por posible arancel a exportaciones de medicamentos a Ecuador

La Asociación Colombiana de la Industria Farmacéutica advirtió que un eventual arancel del 30 % a los medicamentos colombianos exportados a Ecuador tendría efectos directos sobre la competitividad del sector, la producción local y el abastecimiento de fármacos fabricados en el país.

