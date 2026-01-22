Asesinaron a hombre dentro de una carnicería en Caldas, Antioquia: capturaron al sicario

Hay preocupación en el municipio de Caldas, sur del Valle de Aburrá, por hechos violentos que en menos de cinco días han cobrado la vida de tres personas. El hecho más reciente quedó registrado en cámaras de video de una carnicería del barrio Olaya donde un sicario con casco de motocicleta y un poncho llegó hasta el establecimiento preguntando inicialmente por una tienda cercana y luego por un hombre llamado “Ferley”.

Luego de que el carnicero le confirmara que era la persona que estaba buscando, el hombre le propinó varios disparos con arma de fuego produciendo su muerte en el mismo lugar.

Un carnicero murió en medio de un ataque sicarial en el municipio de Caldas. Mientras que el señalado responsable fue capturado, investigan si el hecho responde a un caso de hurto o ajuste de cuentas por el cobro de un préstamo. #VocesySonidos pic.twitter.com/AnWUqeaj0X — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) January 22, 2026

No obstante, la reacción de otro trabajador del establecimiento comercial, que entró en un forcejeo con el delincuente para tratar de detenerlo en la agresión y su huída, permitió su captura tras la llegada pocos minutos después por parte de la policía.



Por ahora, las autoridades manejan como una de las principales hipótesis del crimen de esta personas oriunda del municipio de Amagá un posible ajuste de cuentas por el cobro de deudas.

Este hecho violento genera inquietud luego de que el pasado 2 de enero en el mismo establecimiento se reportara otro homicidio y del ocurrido en la noche del pasado martes en la variante a Caldas camino al Centro Poblado La Tablaza, del municipio de La Estrella, donde jóvenes en moto perdieron la vida tras ser víctimas de una ataque sicarial por parte de otros que se movilizaban en un vehículo del mismo tipo.