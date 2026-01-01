Celebración del Año Nuevo en el Valle de Aburrá no dejó homicidios; hubo más de 150 riñas

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá entregó el balance sobre los operativos realizados con más de 1.400 uniformados durante la noche del 31 de diciembre y dejó en evidencia el buen comportamiento que tuvieron los paisas en comparación con años anteriores. Las cifras muestran que, por ejemplo, la Línea 123 recibió un total de 1.565 llamadas por alteraciones al orden público.

El desglose de las autoridades indica que del total de las llamadas 156 corresponden a riñas, 194 casos de violencia intrafamiliar, 359 por el alto volumen de la música y otros hechos que fueron atendidos por los policías. Además, se destacó que durante la celebración de Año Nuevo no hubo muertes violentas en el Área Metropolitana.

El general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, habló sobre la incautación de pólvora que durante todo diciembre de 2025 alcanzó cifras de más de dos toneladas de elementos pirotécnicos que quedaron en manos de las autoridades.

"Incautamos doscientos veinte kilos de pólvora. Debo decir que alcanzamos la incautación de dos punto cinco toneladas incautadas durante todo el mes de diciembre, como una acción preventiva fundamental para proteger la integridad de la ciudadanía, especialmente de niños, niñas y adolescentes", reconoció el uniformado.



Por su parte, las autoridades también informaron que se impusieron 198 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia, 19 de ellos relacionados con la manipulación indebida de pólvora. Asimismo, 83 personas fueron llevadas hasta Centros de Traslado por Protección, se incautaron 115 armas cortopunzantes y por diferentes delitos 11 personas fueron capturadas.

Dentro de las capturas está la de alias 'Palomo', presunto integrante de La Terraza y quien estaría vinculado a varios homicidios tanto en Medellín como en el Suroeste antioqueño. El hombre quedó a disposición de las autoridades competentes, mientras se investigan los hechos delictivos con los que este hombre es relacionado.