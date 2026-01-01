En vivo
Celebración del Año Nuevo en el Valle de Aburrá no dejó homicidios; hubo más de 150 riñas

Celebración del Año Nuevo en el Valle de Aburrá no dejó homicidios; hubo más de 150 riñas

Autoridades en el Valle de Aburrá entregaron un balance positivo sobre el comportamiento ciudadano en Medellín y otros municipios durante el 31 de diciembre.

