Celebración de Año Nuevo en Cali dejó 4 personas lesionadas por la pólvora

Cuatro personas resultaron lesionadas por el uso inadecuado de pólvora durante la celebración de la noche del 31 de diciembre en Cali. Se trata de una mujer y tres hombres, quienes sufrieron heridas en diferentes partes del cuerpo y requirieron atención médica en centros hospitalarios de la ciudad.

De acuerdo con el reporte médico, las víctimas se encuentran estables. Tras ser atendidas en la red de salud de Cali, todas fueron dadas de alta y continúan con seguimiento y atención especial desde sus viviendas.

“Lamentablemente tenemos cuatro nuevos casos de quemaduras: una mujer y tres hombres. Uno de ellos presenta compromiso con amputación de falanges en un miembro superior y quemadura de tercer grado. Todos fueron manejados de manera intrahospitalaria en la red de prestación de servicios de la ciudad y actualmente están fuera de peligro”, informó Carlos Pinzón, subsecretario de Salud Pública de Cali.

Con estos casos, la capital vallecaucana acumula 40 personas quemadas durante las celebraciones de diciembre, entre ellas ocho menores de edad.



"Actualmente todos están fuera de peligro y el manejo curativo y de complicaciones relacionadas con las quemaduras hasta el momento y hasta la fecha volvemos a insistir en el uso de pólvora en esta temporada de fin de año insistimos, en dado caso que se presente quemaduras, asistir inmediatamente a los centros de de urgencias", indicó el funcionario.

Entre tanto, el departamento del Valle del Cauca reporta 98 personas lesionadas por pólvora, incluyendo los casos registrados en Cali, de las cuales 27 son menores de edad. Los municipios con mayor número de reportes, después de la capital, son Buenaventura, Buga y Tuluá.