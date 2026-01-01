En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Celebración de Año Nuevo en Cali dejó 4 personas lesionadas por la pólvora

Celebración de Año Nuevo en Cali dejó 4 personas lesionadas por la pólvora

Se trata de una mujer y tres hombres con heridas en distintas partes del cuerpo. Con estos casos, Cali completa 40 quemados en diciembre y el Valle del Cauca llega a 98.

