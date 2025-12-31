Lesiones por pólvora en Bogotá caen 22,3 % durante la temporada 2025–2026

La Secretaría de Salud de Bogotá, a corte del 31 de diciembre de 2025, reportó 94 personas lesionadas por pólvora durante la temporada 2025–2026, lo que representa una disminución del 22,3 % frente al mismo periodo de la temporada anterior.

Según los datos presentados, la mayoría de los lesionados son hombres adultos jóvenes y las lesiones se concentran principalmente en manos, cara y ojos. La quemadura, en especial de segundo grado, continúa siendo el tipo de lesión más frecuente. Asimismo, la manipulación directa de artefactos pirotécnicos es el principal causante, siendo los voladores, totes y cohetes los elementos más involucrados.

También se exponen aumentos en algunas localidades como San Cristóbal, Puente Aranda y Fontibón. Estos incrementos significativos mantienen en alerta a las autoridades de salud.

Por otro lado, hablando de accidentes de tránsito, la ciudad reporta 1.921 personas lesionadas, lo que equivale a una reducción del 26,6 % frente a la temporada anterior. La motocicleta sigue siendo el vehículo que más lesiones genera y la mayoría de los afectados son conductores. Asimismo, disminuyeron los casos de lesionados bajo efectos del alcohol.



En cuanto a acciones de vigilancia sanitaria, se hicieron 849 operativos en la capital durante la temporada. Como resultado, se ordenó la destrucción de alimentos vencidos o mal almacenados y de bebidas alcohólicas fraudulentas o adulteradas; estas últimas responsables del 86 % de las medidas sanitarias aplicadas en este tipo de productos.

Finalmente, se confirmaron tres brotes de enfermedades transmitidas por alimentos, con 99 casos asociados, principalmente en las localidades de Santa Fe, Chapinero y Ciudad Bolívar, relacionados con el consumo de frutas y agua, en su mayoría en entornos educativos.