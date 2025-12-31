En vivo
Autoridades alertan por aumento de menores lesionados con pólvora este fin de año

Autoridades alertan por aumento de menores lesionados con pólvora este fin de año

Bienestar Familiar, Policía Nacional y sector Salud advierten que la mayoría de lesiones por pólvora y accidentes domésticos en la niñez son prevenibles. El INS reporta un aumento de casos frente a 2024.

