Joven resultó herido tras explosión de maleta con pirotecnia en Antioquia: van 140 quemados

A falta del 31 de diciembre y 1 de enero, una de las fechas donde históricamente se manipula más pólvora en Antioquia, siguen aumentando los casos de personas quemadas por este tipo de elementos.

Según las más recientes cifras de la Secretaría de Salud Departamental, ya son 140 los afectados por pirotecnia desde el 1 de diciembre hasta la fecha. Recientemente se registraron cuatro casos.

El más grave de ellos ocurrió en Granada, Oriente antioqueño, donde un joven de 18 años de edad registró heridas en su rostro, cuello, tronco, manos, zona genital y en los ojos, luego de que explotara una maleta en la que transportaba material pirotécnico. En el mismo municipio otro joven de 15 años reportó quemaduras de segundo grado en el tronco.

Los otros dos hechos ocurrieron en el municipio de Puerto Triunfo y en la ciudad de Medellín, quien sigue encabezando los reportes de personas quemadas en el departamento con 62 casos, 20 más que en el mismo periodo del año anterior.



De cara a las celebraciones de fin y comienzo de año, las autoridades indicaron que refuerzan los controles para evitar la comercialización y manipulación de este tipo de artefactos que han afectado en Antioquia a 42 menores de edad y otras 13 con amputaciones de alguna de sus extremidades.