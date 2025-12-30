En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Joven resultó herido tras explosión de maleta con pirotecnia en Antioquia: van 140 quemados

Joven resultó herido tras explosión de maleta con pirotecnia en Antioquia: van 140 quemados

La situación se registró en el municipio de Granada, donde otro menor de 15 años también tuvo lesiones por pólvora. Otros dos casos ocurrieron en Medellín y Puerto Triunfo.

