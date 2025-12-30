Consternación por crimen de una mujer a manos de su pareja en plena vía pública de Anorí, Antioquia

Siguen los casos de violencia contra la mujer en Antioquia donde en los primeros 10 meses de 2025 las autoridades departamentales reportaron al menos 98 presuntos feminicidios. El más reciente hecho ocurrió en zona urbana del municipio de Anorí.

La víctima fue identificada como Kelly Echeverry, de 25 años, una mujer que recibió varias heridas con arma cortopunzante en plena vía pública por parte de un hombre que sería su pareja sentimental y con quien habría sostenido una discusión horas antes.

El crimen ha generado repudio no solo por las imágenes de la agresión que se han hecho virales en redes sociales, sino también por cuestionamientos a varios ciudadanos que, a pesar de presenciar la escena, se mostraron indiferentes.

Tras propinarle graves heridas, el señalado asesino ya identificado como Ferney Blandón huyó del lugar. Sin embargo, el secretario de Gobierno de Anorí, Isaí Cortés, destacó que la presión de la fuerza pública permitió que se entregara para avanzar en su judicialización.



"La Policía Nacional hizo un despliegue en el municipio, tratando de dar con el paradero de este sujeto. Él como al sentir esa presión de las autoridades y también de la comunidad decidió presentarse de manera voluntaria y entregarse en las instalaciones de la estación de policía del municipio", explicó.

A través de un comunicado la administración municipal rechazó el crimen y remarcó que “no fue un accidente, fue violencia, fue indiferencia, fue feminicidio”. En el mensaje se solidarizaron la familia de la víctima y exigieron que este tipo de hechos no vuelvan a repetirse en la localidad.

El secretario Cortés indicó que la alcaldía se encuentra brindando acompañamiento psicosocial a la familia de la mujer, así como apoyo para cubrir los gastos de su sepelio.