En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Cifra desempleo
Salario mínimo
Trump y Venezuela
Emergencia económica

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Consternación por crimen de una mujer a manos de su pareja en plena vía pública de Anorí, Antioquia

Consternación por crimen de una mujer a manos de su pareja en plena vía pública de Anorí, Antioquia

El señalado agresor se presentó voluntariamente ante las autoridades para ser judicializado, mientras familiares de la víctima reciben atención psicosocial.

Publicidad

Publicidad

Publicidad