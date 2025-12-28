En vivo
Solicitan creación de un observatorio de crímenes contra la mujer ante ola de violencia en Atlántico

Solicitan creación de un observatorio de crímenes contra la mujer ante ola de violencia en Atlántico

Más de 50 mujeres fueron asesinadas durante el 2025, 13 de ellas a manos de sus parejas sentimentales.

