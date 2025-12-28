Solicitan creación de un observatorio de crímenes contra la mujer ante ola de violencia en Atlántico

Aunque las 53 mujeres asesinadas este año en el Atlántico representan una disminución con respecto al 2024, donde 77 de ellas perdieron la vida, despierta preocupación en la comunidad el incremento de feminicidios que en 2025 subió de 11 a 13, aún con días para finalizar el calendario.

Por estos motivos, líderes sociales como Ruth Pareja, de la red de mujeres por el Atlántico, insisten en medio de mesas de trabajo, con la Gobernación y la Policía, en la creación del primer observatorio de crímenes contra la mujer, que sería importante para identificar eventuales víctimas y posibles feminicidios.

“Desde las mesas de trabajo se hicieron sugerencias y se ratificó la importancia de crear el observatorio con articulación de la institucionalidad. Ese proyecto tiene que ir mucho más allá de las cifras, porque allí debemos articularnos con todas las instituciones y mirar desde esas cifras las mujeres que están en un alto riesgo de vulnerabilidad o en tentativa de feminicidio”, introdujo Pareja.

“Esa es la intención de pedir un observatorio. Ir monitoreando los casos desde las comisarías de familia, también desde el ICBF con los niños que están en hogares donde hay una violencia intrafamiliar. Eso es lo que le estamos pidiendo a la Secretaría de la Mujer, a la Policía Púrpura, al gobernador (Eduardo Verano), Procuraduría y Fiscalía”, agregó.



Del mismo modo ante las autoridades fue presentada por Pareja la propuesta de crear una plataforma de movilidad solo para mujeres, en pro de reducir los abusos de conductores en 2026.

“Una plataforma donde solo las mujeres sean las conductoras. Esa debe ser una articulación con el Distrito de Barranquilla, la Gobernación del Atlántico y el sector privado. Muchas mujeres han sido violentadas en los servicios públicos, cuando por medio de plataforma piden un servicio”, remarcó.

Finalmente, con miras al próximo año, la líder de esta organización considera que debe crecer el compromiso de las autoridades con la reducción de estos delitos y que la Procuraduría debe vigilar a los funcionarios que no lo hagan.

“Debe crecer el compromiso en la agenda de mujeres. Sigue fallando la articulación, hay negligencia desde las entidades, entre esas de la Fiscalía. Sobre ellos recae toda la responsabilidad para que los hechos salgan adelante, que se haga justicia y no queden en la impunidad”, culminó.

Denuncia Ruth Pareja que durante el 2025 se evidenciaron casos cuya judicialización no tuvo muchos avances, derivado de cambios de fiscales y trucos de los abogados para lograr beneficios por vencimiento de términos.