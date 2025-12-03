Fotos y videos: así luce el 'monstruo de Ciudad Bolívar', violador en serie señalado de feminicidio

Un grave patrón criminal dirigido contra mujeres jóvenes en búsqueda de empleo fue identificado en el sur de Bogotá, donde un hombre aprovechaba ofertas fraudulentas para cometer múltiples delitos.

El principal señalado es Kardin Daniel Montilla, de 27 años, conocido como el “monstruo de Ciudad Bolívar”. Según las autoridades, la continuidad de sus publicaciones y su actividad en redes sociales indica que pudo haber contactado a más de 70 mujeres mediante supuestas vacantes de “modelo élite”, que ofrecían ingresos de hasta $4 millones semanales.

Para captar víctimas, utilizaba perfiles falsos desde donde agendaba encuentros. De acuerdo con los investigadores, Montilla exigía a las aspirantes información personal, fotografías íntimas y videos, con los cuales posteriormente ejercía extorsión si la víctima no acudía a la supuesta entrevista.

Quienes aceptaban la cita eran dirigidas a zonas boscosas y aisladas de Ciudad Bolívar, principalmente en el barrio Perdomo, donde el agresor las sometía mediante violencia física y amenazas con un arma cortopunzante, elemento hallado durante su captura.



La investigación tomó un giro definitivo tras el asesinato de Catalina Leyva, de 24 años, ocurrido el 8 de noviembre de 2024. Su muerte permitió identificar patrones que conectaron este crimen con otros casos. Según el reporte forense, Leyva presentó múltiples signos de defensa y agresión.

A partir de esta evidencia, las autoridades infiltraron los canales de reclutamiento utilizados por el agresor. La operación concluyó el 20 de noviembre de 2025, cuando fue interceptado en el momento en que llevaba a una joven de 21 años hacia un sector montañoso de Ciudad Bolívar.

En entrevista con el podcast Más Allá del Silencio, una de las sobrevivientes relató que: “Yo veo una oferta laboral en Marketplace, donde decían que era un trabajo con pagos diarios o semanales, pero no especificaban en qué consistía. El perfil aparecía como ‘Daniela Suárez’. Entonces yo le escribo y me dice que es para modelo élite, que me iba a ganar cuatro millones semanales desde el primer video”, relató.

Violador en serie en Bogotá

Publicidad

Rompe el silencio sobreviviente del 'monstruo de Ciudad Bolívar', violador en serie de Bogotá

En el podcast también salieron a la luz fotos y video del rostro del agresor, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía y enfrenta cargos por feminicidio agravado, acceso carnal violento, hurto y extorsión. Su pareja también fue detenida por presunta participación en los hechos relacionados con los hurtos.



Este es el 'monstruo de Ciudad Bolívar'

Este es el 'monstruo de Ciudad Bolívar'

Publicidad