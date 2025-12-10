Feminicidio en Cartagena: joven fue asesinada por su pareja al interior de su vivienda

Once días después del asesinato de una docente en plena vía pública a manos de su expareja, un nuevo feminicidio sacudió la ciudad. Una joven de 22 años fue asesinada al interior de su vivienda en el barrio Fredonia, al suroriente de la capital de Bolívar.

De acuerdo al reporte de la Policía Metropolitana de Cartagena, el pasado sábado 6 de diciembre, su pareja sentimental, un hombre de 40 años, llegó hasta la vivienda , al parecer, en medio de una discusión le causó nueve heridas con un arma cortopunzante .

La joven víctima fue trasladada hasta un centro asistencial cercano, sin embargo llegó sin signos vitales. Por su parte, el agresor, quien de acuerdo a la Policía, se entregó tras cometer el repudiable hecho, fue enviado a la cárcel por un juez de control de garantías.

La Fiscalía le imputó el delito de feminicidio agravado, cargo que no fue aceptado por el agresor.

Según datos de la Oficina de Asuntos para la Mujer de la Alcaldía de Cartagena, este es el cuarto feminicidio que se registra en el ciudad en lo corrido del 2025.