Tensión en Anorí: liberaron a cuatro personas secuestradas tras incursión del Clan del Golfo

El Ejército desarrolla acciones para llegar a la zona central del corregimiento de Liberia - El Charcón donde en las últimas horas denunciaron la presencia de hombres armados.

