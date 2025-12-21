Tensión en Anorí: liberaron a cuatro personas secuestradas tras incursión del Clan del Golfo

Graves alteraciones al orden público se han registrado en las últimas horas en el corregimiento de Liberia - El Charcón de Anorí tras una incursión armada por parte de miembros del Clan del Golfo.

Las presiones del grupo ilegal derivaron en el secuestro de cuatro personas, entre las que versiones preliminares indicaron que se encontraba un concejal de la misma localidad. Las víctimas habrían permanecido amarradas por varias horas para posteriormente salir de la zona con sus captores con rumbo desconocido.

Sin embargo, fuentes de seguridad en el departamento confirmaron a Blu Radio que el reporte de la comunidad es que ya los retenidos se encuentran en libertad tras la medicación de entidades como el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Defensoría del Pueblo.

No obstante, se mantienen las acciones del Ejército para llegar hasta la zona urbana del corregimiento y recuperar el control como lo indicó el alcalde de Anorí, Gustavo Silva.



"Estamos esperando a ver qué va a pasar con el Ejército, que ya también llegó a la zona con comando del FUDRA. Estamos esperando los resultados. Muy cerca al pueblo explosiones, la gente toda confinada, demasiadas bombas", reportó.

La incursión del grupo armado también provocó cuestionamientos por parte del gobernador de Antioquia, Andrés Julián, hacia el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, solicitando el fortalecimiento del pie de fuerza en una zona donde hace varios meses se ha alertado una crítica situación de orden público por la presencia de diversos actores ilegales que disputan un corredor estratégico entre el Norte, Bajo Cauca y Nordeste del departamento.