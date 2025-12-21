Denuncian incursión del Clan del Golfo para intimidar a población en zona rural de Anorí

Tras varias semanas de tensa calma en el municipio de Anorí, nuevamente retornó el temor en poblaciones rurales de esta localidad del Nordeste de Antioquia por cuenta de la persistencia de acciones violentas de grupos armados.

Y es que a través de su cuenta en X en las últimas horas el gobernador Andrés Julián Rendón denunció una nueva incursión de hombres del Clan del Golfo en el corregimiento de Liberia - El Charcón intimidando a la población civil.

Se trata de una zona de interés estratégico por su comunicación con otras subregiones como el Norte y el Bajo Cauca, por lo que en los últimos meses el Clan del Golfo habría tomado la decisión de disputarla con otros grupos que históricamente han estado asentados en el territorio como el ELN y las disidencias de las Farc. En varias oportunidades el alcalde de Anorí, Gustavo Silva, ha expresado esta inquietud.

"Pues uno aquí vive con la tensión en esa zona por el avance de las autodefensas. Entonces eso crea conflicto porque allí también está asentado el Ejército de Liberación Nacional y están las disidencias. Entonces todo eso crea un clima muy conflictivo para esa zona", declaró el mandatario local.



Tras la reciente acción armada del Clan del Golfo, en la que incluso habrían retenido a habitantes del corregimiento, el gobernador Rendón exigió la presencia inmediata y constante por parte de la fuerza pública ante problemáticas como desplazamiento forzado que no son son nuevas.

"Muchos de ellos quedaron incluso con la única alternativa de quedarse viviendo en la cabecera municipal de Anorí. El Ejército nunca llegó de manera determinante, como lo pedimos, no solo en ese momento, sino a través de innumerables oficios al Ministerio de Defensa", dijo.

Tropas del Ejército Nacional adelantan acciones para lograr llegar al lugar donde se está registrando la situación, sin embargo, protocolos de seguridad, especialmente por la posible presencia de artefactos explosivos en caminos, dificulta la movilidad de los soldados.