Tres de los cuatro fallecidos en Anorí serían de estructura de alias Calarcá; hay un menor

Tres de los cuatro fallecidos en Anorí serían de estructura de alias Calarcá; hay un menor

Uno de los cuerpos es de un menor de 17 años, quien al parecer fue víctima de reclutamiento.

