Tres de los cuatro fallecidos en Anorí serían de estructura de alias Calarcá; hay un menor

Las autoridades comenzaron a aclarar el panorama sobre la explosión que dejó cuatro personas muertas en zona rural de Anorí, Noreste antioqueño, luego de que se confirmaran las identidades de tres de las víctimas.

Uno de los fallecidos es un menor de 17 años, William Palacio, quien, según los reportes preliminares, habría sido víctima de reclutamiento forzado por parte de las disidencias del Frente 36, estructura bajo el mando de alias Calarcá. Los otros dos jóvenes fueron identificados como Jaider Giraldo y Jason Rodríguez, ambos de 20 años. La cuarta víctima aún no ha sido reconocida y permanece en la morgue del municipio.

El coronel Óscar Rico, comandante de la Policía Antioquia, entregó detalles del caso: “Llegaron cuatro cuerpos sin vida, con señas de residuos de actividad explosiva. Estas heridas las presentan especialmente en el tronco y en las extremidades superiores. Podría decirse que puede ser una manipulación. Lo que tenemos por el momento recopilado a través de inteligencia es que también pueden ser integrantes del GAOr 36 y, posiblemente, se trató de manipulación para el sembrado de minas antipersona”, aseguró.

Según la información divulgada por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y por fuentes de la Policía, todo apunta a que el artefacto explotó mientras era manipulado o instalado por los propios integrantes de la estructura.



Aunque inicialmente se habló de las veredas Liberia o El Porvenir como posibles escenarios del hecho, Blu Radio conoció que la detonación habría ocurrido en la vereda Providencia, sector Moreno Cano. Las autoridades investigan si se trataba de un campo minado dirigido a la Fuerza Pública o de una estrategia para frenar el avance del Clan del Golfo, otro actor armado con presencia en la zona junto al ELN.

Por lo pronto, los cuerpos de las cuatro personas serán trasladados a Medicina Legal en Medellín en las próximas horas, mientras continúan las verificaciones sobre la identidad del cuarto fallecido. Este es el segundo caso con artefactos explosivos registrado en Anorí en menos de una semana, en medio de la disputa territorial que mantienen los grupos armados del Nordeste antioqueño.