Blu Radio  / Nación  / Aumentaron a 1.028 casos la cifra de quemados por pólvora en Colombia

Aumentaron a 1.028 casos la cifra de quemados por pólvora en Colombia

Estar en estado de embriaguez se ha convertido en una de las principales causas de aumento de quemados en el país, acción que afecta especialmente a menores, adolescentes y observadores.

