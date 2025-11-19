Pinzón propone a opositores de Petro encuesta en enero y consulta en marzo

El exembajador y exministro Juan Carlos Pinzón publicó este miércoles una propuesta que va dirigida a diferentes sectores opositores al Gobierno actual, con el fin de buscar la unidad para el 2026. Pinzón propone que, en principio, haya una encuesta el próximo mes de enero.

“Propongo realizar en enero una encuesta nacional vinculante, abierta exclusivamente a los precandidatos que registren 3 % o más de intención de voto como umbral democrático. Este mecanismo permitiría ordenar el proceso e incluir a quienes hoy representan sectores fundamentales, que incluso están haciendo esfuerzos en favor de la unidad”, señaló Pinzón.

El exministro aseguró que en este proceso estarían incluidos los candidatos de los partidos Centro Democrático, Conservador, Liberal, La U, Oxígeno, Nuevo Liberalismo, Cambio Radical, Coalición Alma y otros movimientos afines. Sin embargo, también le hizo un llamado a Juan Carlos Cárdenas, Mauricio Cárdenas, Felipe Córdoba, Vicky Dávila, Héctor Olimpo Espinosa, Juan Manuel Galán, Aníbal Gaviria, Mauricio Gómez Amín, David Luna, Juan Daniel Oviedo, Daniel Palacios, Enrique Peñalosa, Marta Lucía Ramírez y Juan Guillermo Zuluaga, entre otros.

“Los nombres que resulten de esta encuesta pasarán a la Gran Consulta Popular del 8 de marzo de 2026, coincidiendo con las elecciones legislativas, para que de allí surja el candidato único plenamente legitimado por la ciudadanía. Para que este proceso tenga reglas claras desde el inicio, propongo la creación inmediata de un Comité de Compromisarios, encargado de solicitar formalmente ante el Consejo Nacional Electoral la realización y reglamentación de la Gran Consulta Nacional del 8 de marzo”, agregó el exministro Pinzón.



En el mismo sentido, aseguró que la unidad no debe ser únicamente una suma de nombres, sino un pacto entre sectores que tienen una visión común que ayudaría al país. “Comparto el sentimiento de millones de colombianos sobre la necesidad urgente de un camino que garantice el triunfo de la sensatez y la derrota del Socialismo del Siglo XXI en las elecciones presidenciales de 2026. La unidad no es un trámite: es un mandato ciudadano que tiene sentido de urgencia”, agregó Pinzón.

