“Colombia necesita un gran bloque que le de tranquilidad al país”: Juan Carlos Pinzón

En diálogo con Mañanas Blu, el exministro y precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón enfatizó la urgencia de consolidar una unión política robusta frente a los desafíos de seguridad y violencia que enfrenta la nación. Pinzón destacó que el país demanda un mecanismo claro de unidad para superar la polarización y los ataques que persisten en diversas regiones, citando como ejemplo los recientes hechos de violencia en Pasto.



La búsqueda de la unidad a través de la consulta popular

Para Pinzón, la consulta popular representa el mejor instrumento democrático para forjar candidaturas fuertes y coherentes. Según el precandidato, durante sus recorridos por Colombia, la petición constante de la ciudadanía es la unión. En este sentido, ha manifestado que su prioridad es mantener la coherencia con los partidos que lo han avalado, insistiendo en participar en un mecanismo que agrupe a diversos sectores.

Actualmente, Pinzón se encuentra en conversaciones con David Luna, Mauricio Cárdenas, Juan Manuel Galán, Vicky Dávila, Juan Daniel Oviedo y Aníbal Gaviria. El exministro describió a este equipo como un grupo de gente independiente y con trayectoria, subrayando que su ingreso formal a esta coalición depende de un proceso de consenso que se espera concretar después de las festividades navideñas.



Un bloque de matices y apertura democrática

El precandidato celebró la reciente incorporación de la senadora Paloma Valencia y el Centro Democrático a este esfuerzo de convergencia, señalando que esto demuestra la formación de una "gran consulta" con múltiples matices. Pinzón aclaró que las distancias que podrían existir con otros precandidatos son principalmente de forma y mecánica de proceso, más no de fondo, ya que comparten el espíritu de trabajar por la democracia y la libertad.

Además, Pinzón se mostró abierto a que más figuras se sumen a este proyecto, mencionando nombres como Enrique Peñalosa, Daniel Palacios y Marta Lucía Ramírez como perfiles que podrían aportar significativamente al país. Su visión es la creación de un "gran bloque" que brinde seguridad y orden, pero que también fomente el desarrollo institucional y el progreso.

Escuche aquí la entrevista:

