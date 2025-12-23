En vivo
Política  / "Colombia necesita un gran bloque que le de tranquilidad al país": Juan Carlos Pinzón

“Colombia necesita un gran bloque que le de tranquilidad al país”: Juan Carlos Pinzón

Para Pinzón, la consulta popular representa el mejor instrumento democrático para forjar candidaturas fuertes y coherentes. Según el precandidato, durante sus recorridos por Colombia, la petición constante de la ciudadanía es la unión.

