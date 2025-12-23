"Lo importante aquí es la unidad de propósito": Paloma Valencia, sobre Gran Consulta por Colombia

La senadora del Centro Democrático Paloma Valencia confirmó formalmente su decisión de participar en la denominada Gran Consulta por Colombia, programada para el próximo 8 de marzo.

Tras un proceso de deliberación interna en su partido, Valencia se une a una baraja de candidatos que incluye a figuras como Mauricio Cárdenas, David Luna, Juan Daniel Oviedo, Vicky Dávila y Aníbal Gaviria. La senadora enfatizó que esta decisión no fue individual, sino el resultado de escuchar a la base parlamentaria y corporada de su colectividad, buscando siempre la unidad nacional.



Unidad frente al "estatismo" y la defensa de la democracia

Según Valencia, la principal motivación para integrarse a esta consulta es consolidar un frente unido contra lo que denomina un gobierno autoritario que busca abolir libertades fundamentales, como la elección de salud, pensiones y educación. La precandidata expresó su preocupación por la continuidad del actual modelo de gobierno, señalando que, aunque un país puede resistir un periodo de este tipo, un segundo gobierno similar "destruye la democracia".

Paloma Valencia. Foto: AFP

Asimismo, criticó duramente la política de "paz total", asociándola con un incremento del 80% en el terrorismo y una cifra de 40.000 muertos durante la actual administración. Para Valencia, la consulta es el mecanismo idóneo para que los colombianos decidan quién debe representarlos, calificando las encuestas como algo similar a una "rifa" y defendiendo la votación popular como una "fiesta de la democracia".



Críticas a la gestión económica y de seguridad

La senadora también aprovechó para cuestionar el estado real de la economía nacional. Desmintió que los indicadores positivos sean mérito del gobierno, atribuyendo el flujo de divisas a las economías ilegales (coca y oro ilegal), a las remesas de colombianos que han emigrado y a factores externos como los precios del café.

Denunció, además, un reciente endeudamiento por 23 billones de pesos con intereses del 13.5% en dólares, lo cual calificó como un perjuicio para las finanzas de los ciudadanos.



El futuro de la coalición y posibles adhesiones

Valencia espera que otros líderes políticos, como Juan Carlos Pinzón, Enrique Peñalosa, Daniel Palacios y Pipe Córdoba, se sumen a este esfuerzo de unidad. Respecto a la posibilidad de fragmentación del voto opositor, la senadora argumentó que la consulta ayudará a unificar nombres para la primera vuelta, evitando que el voto antipetrista se atomice entre demasiados candidatos. Sobre fórmulas vicepresidenciales, aclaró que aún no hay compromisos y que el enfoque actual es ganar la consulta y consolidar una propuesta que enamore al país.



Para entender la estrategia de Paloma Valencia, podemos pensar en un equipo de expedición que debe cruzar una montaña peligrosa. En lugar de que cada explorador intente subir por su cuenta y se pierda en el camino (lo que sería ir divididos a la primera vuelta), deciden reunirse en un campamento base (la consulta) para elegir al guía más fuerte. Así, aunque tengan diferentes herramientas y estilos, todos aseguran que el grupo llegue unido a la cima antes de que se agoten los suministros.

Escuche aquí la entrevista: