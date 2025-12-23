En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Secuestro de militares
Paloma Valencia
Zulma Guzmán Castro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Política  / "Lo importante aquí es la unidad de propósito": Paloma Valencia, sobre Gran Consulta por Colombia

"Lo importante aquí es la unidad de propósito": Paloma Valencia, sobre Gran Consulta por Colombia

Denunció, además, un reciente endeudamiento por 23 billones de pesos con intereses del 13.5% en dólares, lo cual calificó como un perjuicio para las finanzas de los ciudadanos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad