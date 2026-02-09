En vivo
Alcaldía de San Pedro de Urabá ordenó evacuar 2 veredas por riesgo de colapso de represa El Caimán

Alcaldía de San Pedro de Urabá ordenó evacuar 2 veredas por riesgo de colapso de represa El Caimán

En esta zona de Antioquia hay cerca de 600 familias en riesgo por la posible socavación de esta infraestructura.

