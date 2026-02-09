Alcaldía de San Pedro de Urabá ordenó evacuar 2 veredas por riesgo de colapso de represa El Caimán

En medio del complicado panorama que hay por las lluvias en el departamento de Antioquia, la Alcaldía de San Pedro de Urabá acaba de informar que la represa El Caimán estaba en grave riesgo de colapsar debido a una socavación que a esta hora pone en peligro a miles de personas en esta zona del Urabá antioqueño.

Las autoridades locales aseguran que los más afectados por un posible daño son los habitantes del corregimiento El Tomate y de las veredas Caimán y Caimán San Pablo, que según las estimaciones preliminares, podrían ser más de 600 familias.

Ante la crítica situación, la Alcaldía de San Pedro de Urabá ha hecho un llamado a que todas las personas agua bajo de la represa El Caimán a que evacuen de manera inmediata, antes de que la infraestructura rebose su capacidad y se puede generar una tragedia. Por ello, se dispuso de un albergue temporal en la Institución Educativa San Pablo.

En la información dada a conocer por las autoridades locales se lee: "Estamos en manos de Dios, pero debemos cuidar y proteger la vida de nuestras familias", asegurando que el trabajo en territorio avanzan para poder mitigar esta alerta que mantiene en vilo a la zona del Urabá antioqueño.



Hay que recordar que esta subregión es la más golpeada por las precipitaciones en Antioquia, dejando hasta el momento un saldo de una persona muerte, más de 9.100 familias afectadas, 13 municipios con declaratoria de calamidad pública y cerca de 8.000 ayudas humanitarias entregadas.