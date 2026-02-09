En vivo
En video: las espectaculares salvadas de Christian González, el colombiano figura en el Super Bowl

En video: las espectaculares salvadas de Christian González, el colombiano figura en el Super Bowl

El marcador final de 29-13 a favor de Seattle no refleja del todo el impacto que tuvo Christian González en la defensiva secundaria de los Patriots.

