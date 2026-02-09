En video: las espectaculares salvadas de Christian González, el colombiano figura en el Super Bowl

Aunque el Super Bowl LX terminó con derrota para los New England Patriots, el partido dejó una actuación individual que no pasó desapercibida. El colombiano Christian González, esquinero del equipo, fue uno de los jugadores más destacados del encuentro ante los Seattle Seahawks, gracias a una serie de intervenciones defensivas que mantuvieron con vida a su equipo durante buena parte del juego.

El marcador final de 29-13 a favor de Seattle no refleja del todo el impacto que tuvo González en la defensiva secundaria de New England, especialmente en la primera mitad, cuando sus acciones evitaron que el rival ampliara la ventaja en momentos clave.



Las atajadas de Christian González que marcaron el Super Bowl

Desde el inicio del partido, el esquinero colombiano se mostró activo y preciso en la cobertura. En el segundo cuarto, protagonizó una de las jugadas más destacadas del Super Bowl al desviar con una estirada un pase profundo de Sam Darnold que tenía como destino a Rashid Shaheed.

🛡️ ¡Qué defensor es Christian González!



El jugador de los New England Patriots nos dejó dos acciones de muchísimo nivel en la #SuperBowlLX. pic.twitter.com/PlYSIAs7hA — ElDesmarque (@eldesmarque) February 9, 2026

La acción frenó un avance peligroso de Seattle y fue una de las más repetidas en las transmisiones del encuentro.

Poco antes del descanso, a solo 15 segundos del final del segundo periodo, González volvió a aparecer con una cobertura oportuna en la zona de anotación, desviando un envío dirigido a Jaxon Smith-Njigba, evitando que los Seahawks aumentaran la diferencia antes del entretiempo.



En el tercer cuarto, el colombiano volvió a anticiparse a la ofensiva rival al cortar un pase que buscaba a Cooper Kupp, impidiendo que Seattle avanzara hacia la zona de anotación. Ya en el último periodo, repitió el duelo ante el mismo receptor y logró frenar otro intento ofensivo que pudo significar más puntos en contra.

Espectacular volada de Christian González Foto: AFP

¿Qué números tuvo Gonzalez en el Super Bowl?

Christian González cerró el Super Bowl con cuatro tackleadas y tres pases defendidos, que reflejan su influencia en una defensiva que logró mantener sin anotaciones de seis puntos a los Seahawks hasta bien entrado el tercer cuarto.

Al final del partido, el defensivo destacó el esfuerzo colectivo pese al resultado adverso. “Estoy sumamente orgulloso de los chicos. Orgulloso de llamarlos mis hermanos, simplemente las cosas no salieron como lo planeamos”, afirmó González tras el duelo por el título.

Publicidad

La derrota estuvo marcada por la falta de producción ofensiva de los Patriots, que no lograron anotar hasta el inicio del último periodo, una situación que terminó por sepultar las opciones de remontada, pese al buen trabajo defensivo.

Christian González Foto: AFP

A sus 23 años, Christian González continúa consolidándose como uno de los defensivos jóvenes más prometedores de la NFL. Fue seleccionado por los Patriots en la primera ronda del Draft 2023, temporada en la que inició de forma destacada antes de sufrir una lesión en el hombro en la semana cuatro, que lo apartó de la lucha por el premio a Novato Defensivo del Año.

En 2024 volvió a mostrar regularidad con 59 tackleadas, 11 pases defendidos y dos intercepciones, además de un balón suelto recuperado y una anotación defensiva. Durante la temporada regular 2025, registró 69 tackleadas y 10 pases defendidos, cifras que le valieron su primera selección al Pro Bowl.

Publicidad

En su corta carrera en la NFL, Christian González acumula 145 tackleadas, 24 pases defendidos, tres intercepciones, un balón suelto forzado y una anotación defensiva.