Super Bowl LX
Bad Bunny
Juan Pablo Guanipa
Pacto Histórico

María Corina Machado se reunirá el lunes con la CIDH en Washington D.C.

María Corina Machado se reunirá el lunes con la CIDH en Washington D.C.

La reunión tiene lugar después de que el dirigente opositor de Venezuela Juan Pablo Guanipa, cercano a María Corina Machado y uno de los mayores críticos del chavismo, fuese excarcelado tras más de ocho meses de prisión.

