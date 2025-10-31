Si soy presidente pasaremos de tener la peor relación con EE.UU a la mejor: Juan Carlos Pinzón

El precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón habló en Mañanas Blu con Camila Zuluaga sobre los puntos clave de su plan de gobierno y su visión política, manifestando su intención por acelerar la inversión y enfrentar el control territorial de los grupos armados.

Pinzón, quien recientemente recibió el aval del Partido Verde Oxígeno y busca una amplia coalición democrática, enfatizó que Colombia necesita un liderazgo que no improvise y que tome el mando desde el primer minuto.

"Yo estoy obsesionado con acelerar la inversión en el país. Si Colombia sigue una tasa de inversión del 16% como está hoy, el país no tiene futuro", indicó Pinzón.

Pinzón también aseguró que, de llegar a la Presidencia, Colombia tendrá la mayor cooperación estratégica con Estados Unidos.



"Pasaremos de tener la peor relación en la historia que hay hoy a tener la mejor relación en la historia y volveríamos a tener todo tipo de capacidades de inteligencia", enfatizó.

El precandidato destacó su rol en Washington, donde afirmó haber ayudado a evitar aranceles que habrían provocado la pérdida de hasta 5 millones de empleos en Colombia.

Respecto a zonas de conflicto históricas como el Catatumbo y Norte de Santander, Pinzón recordó que, durante su gestión como Ministro de Defensa, se creó la Fuerza de Tarea Vulcano, lo que resultó en la neutralización de cabecillas como Megateo y Danilo.

No obstante, lamentó que la falta de seguimiento al desarrollo económico (como el estancamiento de la vía Tibú-Gabarra) haya dejado el territorio expuesto.

"Si alguien va a sentir miedo, que sean los bandidos, no la gente", aseveró.

Además, calificó al ELN como una organización paramilitar al servicio del régimen de Maduro que opera para controlar la frontera y la producción de coca (estimada en 60.000 hectáreas).



Ejes económicos

Para lograr el crecimiento económico necesario, propone:

1.Estatuto de inversión: Se implementará de inmediato, contemplando la creación de zonas de libre comercio, zonas francas y exenciones de impuesto de renta por cinco años para nuevas inversiones.

Estas exenciones se aplicarían a sectores como agroindustria, turismo, minería, hidrocarburos e infraestructura. El objetivo es llevar la tasa de inversión del 16% actual a cerca del 30%.

2. Fondo soberano: Se crearía para gestionar la producción adicional de petróleo, carbón, oro y cobre. Este fondo tendría dos componentes: ahorro para inversión en tecnología futura y el pago de cuentas pensionales individuales, entregando "prácticamente un cheque a cada colombiano", especialmente en las regiones productoras, al estilo de Noruega.

3. Reforma regulatoria: Busca ajustar las consultas previas y ambientales, un derecho importante, pero que actualmente se han convertido en un obstáculo para el desarrollo. Pinzón criticó a los "falsos ambientalistas" que protegen los cultivos de coca y la minería ilícita, pero se oponen al desarrollo sostenible con reglas claras.

En materia de gasto, Pinzón se comprometió a reducir el déficit fiscal reduciendo gastos y eliminando los incrementos de nómina que pasaron de 35 a 65 billones de pesos, a su juicio, para pagar "gastos y contratos de afines políticos".



Relaciones con Venezuela e Israel

Pinzón dijo que, durante su gobierno, va a restablecer relaciones.

"Yo no voy a romper relaciones con ningún país. Colombia es un país que tiene que tener una relación diplomática con todo el mundo. A propósito, la diplomacia es la capacidad de hablar hasta con los enemigos. Voy a restablecer las relaciones diplomáticas con Israel."

