Juan Carlos Pinzón recibe aval del partido Alianza Democrática Amplia

El precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón obtuvo un nuevo respaldo político tras recibir el aval del partido Alianza Democrática Amplia (ADA), colectividad liderada por el senador Paulino Riascos y con fuerte presencia en el Pacífico colombiano. Este apoyo se suma al otorgado semanas atrás por el partido Oxígeno, de Ingrid Betancourt, con el cual Pinzón oficializó su precandidatura a finales de octubre.

El anuncio se realizó en un evento en Cali, donde la dirigencia de ADA formalizó el aval a la aspiración presidencial del exministro. Durante la jornada, Pinzón destacó la trascendencia política y simbólica de este espaldarazo, resaltando que proviene de una colectividad con amplia base afrodescendiente y arraigo territorial. A su juicio, este respaldo envía un mensaje de convergencia nacional. “El partido Alianza Democrática Amplia ha decidido apoyar nuestro esfuerzo y coavalarlo. Es una señal de que todos los colombianos pueden sumarse”, afirmó.

En su intervención, Pinzón también enfatizó que su campaña está recibiendo apoyos provenientes de distintas vertientes políticas. “Hoy tenemos el aval de Oxígeno, el coaval de ADA, pero tenemos el apoyo de un porcentaje muy grande de Cambio Radical. Tenemos el apoyo de un porcentaje muy grande del Centro Democrático. Tenemos el apoyo de sectores muy importantes del Partido Conservador. Tenemos el apoyo de sectores muy importantes del Partido Liberal. Tenemos la capacidad de sumar a toda Colombia”, aseguró.

El precandidato hizo además un llamado a los votantes que respaldaron proyectos en las elecciones de 2022 y que hoy manifiestan descontento. Señaló que su campaña tiene las puertas abiertas para quienes se sintieron “defraudados” por el rumbo del país. “Los que se sintieron engañados y traicionados porque no les cumplieron, pueden cambiar de opinión. Son bienvenidos”, expresó.



Por su parte, el senador Paulino Riascos destacó que ADA se une al proyecto presidencial de Pinzón porque lo considera “el más sólido para el país”. Según dijo, está convencido de que el precandidato se encamina a convertirse en el próximo presidente de la República.