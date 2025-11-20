El plan de unidad y la adviertencia de Juan Carlos Pinzón sobre "la peor" relación con EEUU

Juan Carlos Pinzón, precandidato a la presidencia de Colombia, exministro de Defensa y exembajador en Washington en dos ocasiones, conversó en Mañanas Blu sobre sus propuestas para unificar los sectores de centro-derecha y derecha, así como sobre temas cruciales de seguridad nacional y política exterior. Pinzón, quien se encuentra en tránsito en Bogotá para uno de sus constantes viajes, destacó que la propuesta de unión surge de la preocupación ciudadana ante la dispersión de candidatos.



Propuesta de unidad

Pinzón explicó que, si bien se han realizado muchas reuniones, no se había encontrado un mecanismo práctico para la convergencia. La propuesta busca sumar a muchos sectores que coincidan en la defensa de la democracia, la libertad y las instituciones, aunque con distintos matices (liberales, conservadores, de centro, derecha).

El mecanismo consta de cuatro pasos claros:

1. Acuerdo de compromisarios: Designación de compromisarios para definir un acuerdo que obligue a los participantes a honrar su palabra y firmar un documento. Esto debe ocurrir antes del 8 de diciembre.

2. Umbral del 3%: Publicación de una encuesta antes del 28 de enero que defina que aquellos que no superen el 3% deberán retirarse "dignamente" de la contienda, no inscribiéndose como candidatos y apoyando el esfuerzo unitario.



3. Consulta popular: Los candidatos que pasen el umbral irían a una consulta popular en el mes de marzo, el 8 de marzo, coincidiendo con las elecciones del Congreso.

4. Debates obligatorios: Los participantes deberán aceptar debates presidenciales televisados para que el país conozca sus propuestas, experiencias y capacidades.

Pinzón enfatizó que este proceso apunta a tener un candidato "muy fuerte" que podría, incluso, ganar en primera vuelta si logra recoger a todos los sectores que creen en los principios de democracia, libertad e instituciones. El precandidato aclaró que esta sería una consulta popular amplia, desde el centro hasta la derecha, que busca la unión del bloque ciudadano que representa cerca del 70% de los colombianos.

Alineación política y el vetos a exfuncionarios de Petro

Al ser consultado sobre quiénes estarían invitados, Pinzón señaló que el proceso está abierto a candidatos independientes, del Centro Democrático, conservadores, de Cambio Radical, sectores liberales y del Partido de la U. No obstante, el precandidato es claro en quiénes quedan excluidos: aquellos que han actuado de manera directa para favorecer la actual administración, que ha sumido al país en una "multicrisis" en seguridad, salud, pensiones, inversión y relaciones internacionales.

Aunque mantiene una "extraordinaria relación" con el expresidente Álvaro Uribe, Pinzón subrayó que la cercanía es natural, ya que es uno de los pocos candidatos (junto con Paola Holguín) que trabajó en el gobierno de Seguridad Democrática como viceministro de Defensa y representante en el Banco Mundial.



Relaciones internacionales

Pinzón aseveró que, si llega a la presidencia, Colombia tendrá una de las mejores relaciones con Estados Unidos en muchos años, contrastando con la actual, la cual considera la "peor relación en 100 años". Su experiencia como embajador dos veces, miembro de la junta directiva del Banco Mundial, gestor de recursos del Plan Colombia, y su conexión bipartidista en EE. UU. (incluyendo la administración Trump y sectores demócratas) le permitirían restablecer rápidamente los lazos. Propuso acuerdos clave en seguridad y justicia, lucha contra la corrupción y extradición de corruptos, tecnología, inversión, y educación, incluyendo la creación de la Beca Miguel Uribe Turbay para 3.000 colombianos en el exterior.

Respecto a temas de seguridad nacional, Pinzón abordó la reciente compra de aviones Gripen. Aunque Colombia necesita aeronaves de superioridad aérea y él mismo firmó la solicitud de revisión en 2012, manifestó preocupación por la forma en que se tomó la decisión bajo el gobierno actual. Expresó dudas sobre la transparencia, la falta de claridad, y las sospechas de comisiones, generando un "gran manto de duda" sobre una adquisición tan importante.

Finalmente, sobre los bombardeos donde fallecieron menores, Pinzón se opuso a una moción de censura contra el actual Ministro de Defensa. Argumentó que los criminales son los responsables del reclutamiento de niños, no las fuerzas armadas. Si bien indicó que las operaciones deben evaluarse bajo el marco del derecho internacional humanitario, enfatizó que no se debe convertir este tema sensible en una mera "jugada política".

