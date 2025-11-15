Políticos reaccionan ante la propuesta del precandidato presidencial Abelardo de la Espriella

El precandidato presidencial y líder del movimiento Defensores de la Patria Abelardo de la Espriella propuso una encuesta donde todos los candidatos de la oposición del gobierno de Gustavo Petro participen para definir al favorito de cara a las elecciones de 2026, indicó en entrevista a Revista Semana.

Tras su propuesta ,varias figuras políticas han expresado su respaldo a la iniciativa del precandidato presidencial Abelardo De La Espriella. El apoyo más destacado proviene del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien la calificó como una idea “generosa” que facilitaría el diálogo entre los aspirantes a la Casa de Nariño interesados en derrotar lo que denomina la “opción comunista”.

La propuesta del Dr Abelardo de la Espriella en Semana es generosa y muestra una preocupación de país.



De manera respetuosa creo que debe haber un diálogo insistente con todos aquellos que están comprometidos con la democracia y la libertad para derrotar la opción comunista de… — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) November 15, 2025

También se sumó la senadora María Fernanda Cabal, quien afirmó que Colombia “necesita definiciones” y pidió al Centro Democrático adoptar la propuesta. Señaló que, en su criterio, no se puede permitir que el presidente Gustavo Petro y “su extrema izquierda” continúen afectando al país mientras la oposición sigue sin concretar un acuerdo.

Razón tiene @ABDELAESPRIELLA Colombia necesita ya definiciones. No podemos dejar que Petro y su extrema izquierda sigan destruyendo el país mientras aquí seguimos buscando un acuerdo.



La patria es el bien superior y no da espera. Definir un candidato único de la derecha no solo… — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) November 15, 2025

A estas voces se unió el senador y precandidato conservador Efraín Cepeda, quien respaldó la realización de la encuesta con el fin de que, antes del 10 de diciembre, quede definido el nombre que unifique a la oposición.



En medio de tantas voces que disocian y generan crispación dentro de las colectividades, es fundamental reconocer y fortalecer a quienes llaman a la unión con respeto a los procesos internos de cada partido.



Por eso, apoyo el llamado del doctor @ABDELAESPRIELLA , en la Revista… — Efrain Cepeda (@EfrainCepeda) November 15, 2025

Sin embargo, no todos están de acuerdo, en donde la senadora Paloma Valencia insiste en que el Centro Democrático debe escoger primero a su propio candidato y, solo después, construir un pacto para participar unidos en la consulta de marzo rumbo a la primera vuelta.