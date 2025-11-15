En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Vehículos en Bogotá
Bombardeos
Atentado contra Temístocles Ortega
Centro Democrático
Armero

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Política  / Políticos reaccionan ante la propuesta del precandidato presidencial Abelardo de la Espriella

Políticos reaccionan ante la propuesta del precandidato presidencial Abelardo de la Espriella

La propuesta del líder del movimiento Defensores de la Patria divide opiniones dentro de la derecha colombiana.

Publicidad

Publicidad

Publicidad