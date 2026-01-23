En vivo
Blu Radio  / Judicial  / 'Mosco', alias que presidente revive en crisis con Ecuador y testigos vinculan al caso Miguel Uribe

'Mosco', alias que presidente revive en crisis con Ecuador y testigos vinculan al caso Miguel Uribe

En medio de la tensión diplomática con Ecuador, el presidente Gustavo Petro pone en la mira a Óscar Alcantara, alias 'El Mosco', un nombre que ha sido identificado en los testimonios que ha presentado la Fiscalía en el caso del magnicidio de Miguel Uribe Turbay.

