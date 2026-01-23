'Mosco', alias que presidente revive en crisis con Ecuador y testigos vinculan al caso Miguel Uribe

El nombre de Óscar Alcántara, identificado en el mundo criminal como alias 'Mosco', volvió a emerger en el expediente judicial que investiga el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Su mención, incorporada en interrogatorios y testimonios analizados por la Fiscalía General de la Nación, reavivó los cuestionamientos sobre el posible rol que habría desempeñado este cabecilla del crimen dentro de la estructura que planeó y ejecutó el magnicidio.

La referencia a alias Mosco se conoció en el marco de la reciente judicialización de Julián Andrés Ramírez Pérez, alias 'El Flaco', señalado como integrante de la red criminal que operaba en Bogotá y ejecutó el magnicidio. Aunque Ramírez Pérez no fue vinculado al caso Uribe, la Fiscalía explicó durante la diligencia que su rol dentro de la organización estaría relacionado con el manejo de explosivos destinados a otros atentados, lo que permitió reconstruir el organigrama de la estructura delincuencial.

Fue precisamente al sustentar la integración de 'El Flac'o a la red criminal que el ente acusador expuso con mayor detalle los roles de cada uno de los integrantes, a partir del análisis de declaraciones, testimonios y otros elementos materiales probatorios del expediente. En ese contexto, el fiscal del caso mencionó de manera expresa a Óscar Alcántara como alias 'Mosco', una figura que en esta investigación es señalada como uno de los líderes, coordinadores y presuntos planificadores de la organización responsable del magnicidio, además de ser considerado una ficha clave para avanzar en la identificación de los autores intelectuales.

Durante la audiencia, el delegado de la Fiscalía sostuvo ante el juez: “Se realiza una inspección a la Fiscalía 104 de Vida y poder evidenciar, su señoría, que primero, como se pudo determinar, que sí se mencionaba a una persona conocida como líder dentro de esta organización, como alias 'Mosco', y que se pudo determinar para nuestra carpeta. Es así, su señoría,que se pudo determinar varios criterios, que en efecto, su señoría, nombraban a esta organización, y entre esos de los líderes, como la persona conocida como Mosco, que sería Oscar Alcántara, pues esta persona, su señoría, pues al parecer, estaría detrás también, o la prestación de ese logístico de la organización para el magnicidio del doctor Miguel Turbay”.



La mención de Alcántara no es menor. Su nombre adquirió notoriedad nacional en el Bronx, antiguo enclave criminal del centro de Bogotá finalmente intervenido, operación adelantada cuando Miguel Uribe se desempeñaba como secretario de Gobierno de la capital. En ese entonces, alias 'Mosco' Alcántara fue señalado por las autoridades como uno de los supuestos principales capos de la zona, dedicado al tráfico de estupefacientes, al sicariato y a la articulación de redes delincuenciales que presuntamente se habrían extendido incluso hacia Ecuador.

Sobre el paradero actual de Alcántara existen varias versiones. Una de ellas fue reiterada por el presidente Gustavo Petro, quien volvió a mencionarlo públicamente a través de su cuenta en la red social X. Allí aseguró que el señalado estaría en territorio ecuatoriano. “Sé que hay una expansión de la violencia y las bandas hacía Ecuador y que entre las bandas se encontró, por ejemplo a Oscar Alcántara, alias ‘el mosco’, que el Gobierno ecuatoriano logró capturar y que está sindicado de participar en el asesinato del senador colombiano Miguel Uribe Turbay, esperamos se nos entregue”, escribió el mandatario.

Hemos incautado más de 20O toneladas de cocaína.en la frontera con Ecuador, hemos hecho centenares de combates, y recuperado centenares de fusiles en la frontera. Combatimos a fondo el tráfico de narcotráfico hacia el sur por mar, tierra y aire. Ya logramos varios centros de… — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 22, 2026

No obstante, esa afirmación fue rechazada por la defensa de Alcántara. Consultada por este medio sobre la ubicación y situación jurídica actual de su representado, la abogada Francia Guerrero aseguró vía WhatsApp: “Lo único que le puedo decir es que las declaraciones que da el señor presidente son completamente desacertadas, el señor Alcántara es una persona de bien, que no tiene nada que ver con el hecho lamentable del fallecimiento del senador por el magnicidio perpetrado”.

De acuerdo con los registros más recientes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), Óscar Alcántara recuperó su libertad condicional y salió de la cárcel La Picota en 2017.

Pese a ello, la Fiscalía asegura que su nombre no ha sido descartado dentro del proceso. Las autoridades continúan verificando el posible rol dentro de la estructura criminal y avanzan en nuevas líneas investigativas para dar con la plena identificación y captura de quien sería alias Mosco, uno de los presuntos integrantes que, hasta ahora, no ha sido judicializado por el magnicidio que estremeció al país.