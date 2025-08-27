La fruta perfecta para aguantar los trancones: ayuda a lidiar con el estrés y el sueño

Vivir en Bogotá, para muchos, es una tarea apoteósica. El andar metido en trancones interminables, en apretujones o en el corre-corre del día a día, lleva a que muchos no puedan compartir suficiente tiempo con sus seres queridos o descansar.

Y es que estar en medio de filas de carros, motos, buses o en TransMilenio hace que sea tema del día a día, situaciones que no solo generan retrasos, sino que, para muchos, afectan la salud física y mental de los ciudadanos.

Muchos han reportado casos de ansiedad, cansancio acumulado y hasta insomnio, debido a las largas jornadas que deben enfrentar en un mismo trayecto que, en condiciones normales, duraría solo minutos. En algunos casos, enfrentar trancones lleva a que deban madrugar más y dormir menos, lo que genera un problema de bienestar en la salud.



La fruta que le alivia el estrés y el sueño

Es normal escuchar a las personas decir frases como: “llegué más cansado por el trancón que por el trabajo”, lo que es una representación de la molestia por los problemas de movilidad que azotan a Bogotá. La sensación de impotencia al no poder avanzar, sumada al ruido constante de pitos y motores, eleva los niveles de estrés y afecta la calidad del sueño.

Ante eso, se ha hecho popular un insólito remedio que ha llamado la atención de muchos. En redes sociales se ha dicho que lo mejor es el consumo de piña. Según un video viral, la fruta tropical no solamente combate el cansancio, el estreñimiento o el dolor menstrual, sino que además mitiga los efectos del estrés y la ansiedad.

Beneficios de la piña para enfrentar el cansancio

El argumento de quienes promueven este alimento se basa en la bromelina, una enzima que se encuentra en la piña y que facilita la digestión, ayuda a reducir la inflamación y contribuye al equilibrio hormonal. De acuerdo con el video, comer piña de manera regular podría mejorar la circulación, relajar el sistema nervioso y aportar energía sostenida gracias a minerales como el potasio y el magnesio.

Sin embargo, los expertos señalan que no se deben reemplazar tratamientos médicos por el consumo exclusivo de la fruta. Sí apuntan, en cambio, que la piña puede ser una gran aliada en la dieta. Además de ser refrescante y saciante, aporta vitamina C y antioxidantes que fortalecen el sistema inmune, lo que resulta útil para quienes deben enfrentar a diario el desgaste físico y mental de la ciudad.

¿En cuánto le sale la piña?

Según información compartida por Corabastos, la piña es uno de los alimentos más asequibles en el mercado. La piña Gold, por ejemplo, se puede conseguir entre $25.000 y $27.000 la caja de 11 unidades, mientras que la Perolera se encuentra entre $43.000 y $45.000 por caja de 32 unidades.

Con estos precios y beneficios, los bogotanos pueden encontrar en la piña una alternativa tanto saludable como económica para enfrentar el estrés del transporte público y del trabajo, que día a día aqueja a muchos.