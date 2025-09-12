Inundación por ruptura de un tubo en Fontibón afecta la movilidad en Bogotá: puntos críticos

Bogotá presenta complicaciones en la movilidad este viernes 12 de septiembre de 2025, a raíz de una grave inundación en la localidad de Fontibón.

La emergencia se reportó desde horas de la mañana y según los reportes de las autoridades, fue consecuencia directa de la ruptura de un tubo de agua en la Avenida Centenario con carrera 128, lo que ha desatado graves problemas en una de las zonas más transitadas de Bogotá.

[03:15 p.m.] #Atención | Se presenta inundación en la localidad de Fontibón, por rotura de tubería de agua en la Av. Centenario con carrera 128. Personal del @AcueductoBogota realiza trabajos de reparación.



🚨Se registra tránsito lento en el sector. pic.twitter.com/kctk4l9bD6 — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) September 12, 2025

Las afectaciones en la movilidad se mantienen en:



Calle 13 hacia el occidente, extendiéndose desde la Avenida Boyacá hasta la carrera 128.

Rutas de TransMilenio 16-7 La Estancia, K300 Puente Grande y 16-8 Zona Franca suspendiendo su operación debido a la situación.

suspendiendo su operación debido a la situación. Algunas rutas del SITP también se vieron afectadas, dejando de prestar servicio.

La Avenida Centenario se convirtió en un punto crítico de congestión vehicular, con las autoridades de movilidad asignando personal para intentar regular el tráfico y mitigar el impacto en los ciudadanos.

⚠️[06:53 p.m.] #AEstaHora | Continúa la afectación vial por inundación en la localidad de Fontibón, en la Calle 13 con carrera 128 al occidente.💢Se registra fuerte congestión vehicular en el tramo comprendido entre la carrera 128 y la Av. Boyacá. ❌ https://t.co/737Les7hgM pic.twitter.com/MW4goZ2cls — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) September 12, 2025

A través de sus redes sociales, los usuarios han reportado su inconformidad y exigen una pronta solución para poder llegar a sus viviendas, ya que muchos se movilizan desde sus trabajos o instituciones educativas.