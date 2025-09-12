En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Universidad Nacional
Petro y reforma a la salud
Metro de Bogotá

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Inundación por ruptura de un tubo en Fontibón afecta la movilidad en Bogotá: puntos críticos

Inundación por ruptura de un tubo en Fontibón afecta la movilidad en Bogotá: puntos críticos

Según los reportes de las autoridades, la congestión es consecuencia directa de la ruptura de un tubo de agua en la Avenida Centenario con carrera 128, lo que ha desatado graves problemas en una de las zonas más transitadas de Bogotá.

Inundación por ruptura de un tubo en Fontibón afecta la movilidad en Bogotá: puntos críticos
Foto: captura de pantalla
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 12, 2025 10:04 p. m.

Bogotá presenta complicaciones en la movilidad este viernes 12 de septiembre de 2025, a raíz de una grave inundación en la localidad de Fontibón.

La emergencia se reportó desde horas de la mañana y según los reportes de las autoridades, fue consecuencia directa de la ruptura de un tubo de agua en la Avenida Centenario con carrera 128, lo que ha desatado graves problemas en una de las zonas más transitadas de Bogotá.

Las afectaciones en la movilidad se mantienen en:

  • Calle 13 hacia el occidente, extendiéndose desde la Avenida Boyacá hasta la carrera 128.
  • Rutas de TransMilenio16-7 La Estancia, K300 Puente Grande y 16-8 Zona Franca suspendiendo su operación debido a la situación.
  • Algunas rutas del SITP también se vieron afectadas, dejando de prestar servicio.

La Avenida Centenario se convirtió en un punto crítico de congestión vehicular, con las autoridades de movilidad asignando personal para intentar regular el tráfico y mitigar el impacto en los ciudadanos.

A través de sus redes sociales, los usuarios han reportado su inconformidad y exigen una pronta solución para poder llegar a sus viviendas, ya que muchos se movilizan desde sus trabajos o instituciones educativas.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Fontibón

Trancones Bogotá

Publicidad

Publicidad

Publicidad