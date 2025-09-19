En vivo
Monumental trancón en Yomasa, sur de Bogotá, paraliza salida hacia Villavicencio

El trancón de vehículos, sobre todo de carga, también obstaculiza el paso de buses del SITP.

Foto: captura de video
Por: Fredy Leonardo Daza
|
Actualizado: 19 de sept, 2025

Un gigantesco trancón se registra en el sector de Yomasa, en la salida de Bogotá hacia Villavicencio, donde tractocamiones y vehículos de carga ocupan los tres carriles de la vía. La congestión se extiende hasta el corredor de Chipaque e impide el paso de buses del SITP y carros particulares, afectando a cientos de viajeros que intentan desplazarse hacia los Llanos Orientales.

Entre los camiones represados se encuentran vehículos con mercancías y combustible, lo que agrava la situación en este importante acceso a la capital. Autoridades de tránsito permanecen en la zona intentando regular el flujo, pero hasta el momento la movilidad sigue prácticamente paralizada.

