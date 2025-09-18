Estas serían las vías alternas para vehículos livianos ante crisis en la vía al Llano

La Veeduría Vial del Meta considera urgente habilitar rutas alternas ante la crisis de movilidad que persiste en la vía al Llano por el derrumbe en Chipaque, Cundinamarca. Aunque la variante fue abierta parcialmente, para el organismo no es suficiente y se requieren medidas adicionales para garantizar tránsito seguro y constante.

Dentro de las propuestas está el uso de corredores cercanos para los vehículos livianos, especialmente en los tramos Une–Chipaque, cuya rehabilitación debería asumir la Gobernación de Cundinamarca, y Cáqueza–Choachí–Bogotá, cuya recuperación correspondería al Ministerio de Transporte, a través de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Invías.

Tráfico variante vía al Llano. Suministrada.

El transporte pesado, por su parte, seguiría utilizando la vía actual, pero con ampliación de los horarios de circulación para mejorar el flujo vehicular.

Para la Veeduría, esta sería una respuesta necesaria para mitigar una crisis que podría prolongarse durante meses, además de haber afectado la economía regional y la de millones de colombianos.



Cabe recordar que emergencia por el derrumbe en el kilómetro 18+600 de la vía al Llano, sobre el municipio de Chipaque, mantiene bloqueada la vía al Llano desde hace más de semana.

El pasado lunes 15 de septiembre se inició la Fase 0 del plan de movilidad con la apertura parcial del corredor alterno, mediante la evacuación de vehículos represados en sectores como Abastos y El Uval, usando la carretera antigua acondicionada temporalmente por Coviandina.

Desde la Veeduría ya reportaron en su momento que existen cerca de 200 puntos de riesgo en el corredor, por deslizamientos, pérdida de banca, erosiones, de los cuales 55 han sido identificados como críticos.