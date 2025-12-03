Lotería del Valle, resultados del último sorteo hoy miércoles 3 de diciembre de 2025

Publicidad
La expectativa volvió a sentirse en todo el país con la realización del sorteo número 4825 de la Lotería del Valle, llevado a cabo el miércoles 3 de diciembre de 2025. Este tradicional juego de azar, reconocido por su transparencia y por entregar algunos de los premios más atractivos del territorio nacional, regresó con un acumulado que mantuvo en suspenso a miles de jugadores.
El número ganador del premio mayor de la Lotería del Valle de este miércoles 3 de diciembre de 2025 es el XXX de la serie XXX. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $9.000 millones!
Además del premio principal, la Lotería del Valle entregó una amplia variedad de Premios Secos, que beneficiaron a jugadores en distintas regiones del país.
La Lotería del Valle recordó a los participantes la importancia de verificar los billetes en los canales oficiales, ya que los Premios Secos también representan oportunidades significativas para miles de apostadores.
Los sorteos de la Lotería del Valle se realizan todos los miércoles a las 10:30 p. m., con transmisión en vivo por Telepacífico.
La extracción se efectúa mediante baloteras electroneumáticas, una tecnología que garantiza total transparencia y seguridad en cada resultado.
Los ganadores cuentan con 30 días hábiles para reclamar sus premios. Estas son las indicaciones según el monto obtenido:
Pueden reclamarse en puntos de venta autorizados o con loteros.
Deben reclamarse en la sede oficial de la Lotería del Valle:
Con más de 4.000 sorteos realizados, la Lotería del Valle mantiene su lugar como una de las más queridas del país. Su trayectoria, transparencia y el sueño de cambiar vidas continúan atrayendo a miles de jugadores cada miércoles, cuando un solo número puede transformar la historia de un afortunado ganador.