Formulan cargos contra exalcaldes de Angostura e Ituango por irregularidades en declaración de renta

La Procuraduría General de la Nación informó que formuló pliego en contra del exalcalde de Ituango, Edwin Mauricio Mira Sepúlveda, por aparentemente no presentar ni publicar su declaración de bienes y rentas ante el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público entre el 2020 y 2023.

Por esta razón es que la Procuraduría Provincial de Instrucción de Yarumal decidió investigar al exfuncionario por la supuesta omisión, ya que la declaración es una obligación legal al ser un servidor público. De momento, el órgano de control calificó la presunta conducta como una falta grave cometida a título de dolo.

Pero no es la única persona que está entre ceja y ceja del Ministerio Público, puesto que también se le formuló cargos en contra del exalcalde de Angostura, Gregorio de Jesús Gutiérrez, quien presuntamente incumplió en la publicación y divulgación de su declaración de bienes y renta.

Sobre el mandatario del Norte antioqueño se conoció que habría omitido el ingreso de la información en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público, por lo que la Procuraduría Provincial de Yarumal ha adelantado las investigaciones pertinentes para conocer por qué el servidor público cometió la supuesta omisión.