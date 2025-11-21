Daniel Quintero, a juicio disciplinario en la Procuraduría por el caso de Aguas Vivas

La Procuraduría General de la Nación llamó a juicio disciplinario al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, por presuntas irregularidades por las presuntas irregularidades relacionadas con la expedición del Decreto 412 de 2023, por el cual se modificó el uso del suelo para los inmuebles del sector conocido como Aguas Vivas.

Según el pliego de cargos, la Procuraduría encontró elementos que indicarían que las decisiones de la administración habrían favorecido intereses particulares en contravía del ordenamiento jurídico.

El proceso disciplinario se originó tras advertencias sobre un posible “negocio” alrededor del lote un predio estratégico entre El Poblado y Las Palmas cuyos propietarios pretendían obtener un pago de más de 48.000 millones de pesos del municipio, pese a que el terreno había sido cedido sin contraprestación en el año 2019 y tenía un avalúo catastral cercano a los 2.987 millones.

No solo Quintero deberá responder disciplinariamente en la Procuraduría por estos hechos, otros 5 exfuncionarios de la Alcaldía de Medellín también deberán hacerlo. Se trata de Jasblleidi Pirazán, Mauricio Valencia, Juan David Agudelo, Ribier Gómez y Fabio Andrés García.



Daniel Quintero Calle Foto: Instagram Daniel Quintero

La Procuraduría señala además que, pese a que en 2020 la administración negó cualquier posibilidad de pago a los antiguos dueños del predio por consideraciones técnicas y jurídicas, la Alcaldía cambió de criterio durante la administración de Daniel Quintero, abriendo la puerta a reconocer la millonaria reclamación de los particulares.

En el fallo de 136 páginas la Procuraduría confirma que el expediente será remitido a las Procuradurías Delegadas para el Juzgamiento Disciplinario, instancia que decidirá si hubo responsabilidad disciplinaria.

Esta decisión se conoce horas antes de que inicie la audiencia de acusación y etapa preparatoria de juicio oral contra el exalcalde de Medellín, y otras doce personas por el presunto negocio irregular que se hizo con el gigantesco lote ubicado en un exclusivo sector de Medellín.

La Fiscalía General de la Nación tiene en su poder cerca de 4.000 pruebas documentales contra los implicados.