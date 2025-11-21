En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Universidad Nacional
Verónica Alcocer
Maduro
Liga colombiana

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Daniel Quintero, a juicio disciplinario en la Procuraduría por el caso de Aguas Vivas

Daniel Quintero, a juicio disciplinario en la Procuraduría por el caso de Aguas Vivas

El Ministerio Público profirió pliego de cargos contra Quintero y otros 5 exfuncionarios por las presuntas irregularidades en el caso de Aguas Vivas.

daniel-quintero-presidencia-por-pacto-historico.jpg
Daniel Quintero se anuncia para consulta del Pacto Histórico.
Foto: captura de pantalla video X Daniel Quintero.
Por: Sergio Barbosa
|
Actualizado: 21 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad