Dorado Tarde, resultado del último sorteo del chance hoy, martes 3 de febrero de 2026

El Dorado Tarde se consolida como uno de los juegos de chance más tradicionales y reconocidos en Colombia. Gracias a su amplia cobertura a nivel nacional, miles de apostadores participan a diario desde diferentes ciudades y municipios, siempre a través de puntos de venta autorizados.



Número ganador de Dorado Tarde hoy, martes 3 de febrero de 2026

El número ganador del chance Dorado Tarde de este martes 3 de febrero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas:

La quinta:

Modalidades y pagos del Dorado Tarde

Los premios del Dorado Tarde dependen de la modalidad seleccionada y de la cantidad de cifras acertadas. Los pagos oficiales establecidos por cada peso apostado son los siguientes:



4 cifras directo: paga 4.500 veces lo apostado.

4 cifras combinado: paga 208 veces lo apostado.

3 últimas cifras directo: paga 400 veces lo apostado.

3 últimas cifras combinado: paga 83 veces lo apostado.

2 últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado.

Última cifra (uña): paga 5 veces lo apostado.

Desde el año 2025, el sorteo incorporó la quinta balota, una alternativa que incrementa las posibilidades de ganar cuando coincide con el número oficial. Esta novedad amplía las opciones de premiación y hace el juego aún más atractivo para los participantes.



Cómo reclamar un premio del Dorado Tarde

El proceso para reclamar un premio del Dorado Tarde es seguro, claro y transparente. De acuerdo con las disposiciones de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 deben cobrarse exclusivamente en puntos de pago autorizados.

Para realizar el cobro, el ganador debe cumplir con los siguientes requisitos:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original debidamente diligenciado.

Entregar una fotocopia de la cédula de ciudadanía, único documento válido para el pago.

Cumplir con estas condiciones garantiza un trámite ágil y confiable, permitiendo que los apostadores disfruten con tranquilidad de uno de los juegos de chance más tradicionales y representativos del país.