En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Reunión Petro - Trump
'Pipe Tuluá'
Iván Cepeda
Fuertes lluvias

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Política  / Se enreda la definición sobre si Iván Cepeda puede o no participar en la consulta del 8 de marzo

Se enreda la definición sobre si Iván Cepeda puede o no participar en la consulta del 8 de marzo

El Consejo Nacional Electoral sigue sin lograr una decisión sobre si Iván Cepeda puede participar en la consulta interpartidista del 8 de marzo, porque las votaciones en Sala Plena han quedado 5-4 y han obligado a sortear conjueces. El principal conjuez, Alejandro Sánchez Cerón, se declaró impedido.

Publicidad

Publicidad

Publicidad