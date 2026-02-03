Se enreda la definición sobre si Iván Cepeda puede o no participar en la consulta del 8 de marzo

Se enreda la definición sobre si el senador Iván Cepeda puede o no participar en la consulta interpartidista del próximo 8 de marzo, a menos de una semana de que venza el plazo para inscribir candidatos y ordenar la impresión de los tarjetones. La decisión quedó en manos de conjueces del Consejo Nacional Electoral (CNE), pero la designación y el trámite de impedimentos abrieron un nuevo capítulo de incertidumbre.



Votación trabada en el CNE

En Sala Plena del CNE, la ponencia que definía si Cepeda podía participar en la consulta del llamado frente de izquierda terminó con una votación 5-4, cuando se requerían al menos 6 votos para adoptar una decisión de fondo. Ante ese resultado, fue necesario convocar conjueces, como prevé la ley para este tipo de empates técnicos.

Por sorteo se designaron dos conjueces: Alejandro Felipe Sánchez Cerón, postulado por el Centro Democrático, y Manuel Antonio Abella, del Partido Liberal; como remanente quedó Gustavo Martín Coral, de Colombia Justa Libres, llamado a entrar en caso de impedimento o ausencia de alguno de los dos primeros.

Iván Cepeda Foto: Facebook Iván Cepeda

El impedimento del conjuez ligado al caso Uribe

El enredo se agrandó cuando el conjuez Alejandro Sánchez Cerón presentó en la madrugada una manifestación formal de impedimento ante la Sala Plena del CNE. En el documento, de seis páginas, Sánchez recuerda que hizo parte del equipo de defensa del expresidente Álvaro Uribe en el proceso penal por presunta manipulación de testigos, iniciado por una denuncia del propio Iván Cepeda.

Desde esa perspectiva, sostiene que haber sido abogado de Uribe puede encajar en la causal de impedimento que se configura cuando un funcionario actuó como asesor de una asociación o parte con interés directo en el asunto que debe decidirse, en este caso la permanencia o exclusión de Cepeda de la consulta. Cepeda es descrito allí como un reconocido actor político y figura relevante de oposición a ese sector, lo que, a juicio del conjuez, refuerza la necesidad de apartarse del caso.



Magistrado de viaje y otra votación 5-4

La sola presentación del impedimento no significa que Sánchez quede automáticamente por fuera del proceso: primero debe ser discutido y votado por la Sala Plena del CNE. Sin embargo, a esta hora la corporación tiene un magistrado menos, luego de que Altus Baquero viajara a India en misión oficial, el mismo magistrado que cambió a última hora su voto y pasó de estar en contra de la participación de Cepeda a votar con el bloque que respalda su presencia en la consulta.

Con Baquero fuera del país, en el CNE se habla de una nueva votación 5-4, esta vez sobre el impedimento de Sánchez Cerón. Al no alcanzarse tampoco los 6 votos requeridos, el Consejo deberá sortear nuevos conjueces para que resuelvan si el abogado puede o no seguir conociendo del caso, lo que alarga aún más los tiempos.

Conjuez desaparecido y reloj electoral en contra

El otro conjuez ya designado, Manuel Antonio Abella, no ha respondido los llamados del CNE desde la tarde del lunes, cuando fue notificado de su nombramiento. Según fuentes del organismo, no contesta el teléfono y nadie confirma su paradero, lo que impide que el tribunal complete el esquema de decisión con los conjueces ya escogidos.

Todo esto ocurre contra el reloj del calendario electoral: el 6 de febrero vence el plazo para inscribir precandidatos a las consultas interpartidistas y para que la Registraduría inicie el proceso de contratación e impresión de los tarjetones únicos del 8 de marzo. Esa fecha es inamovible en el cronograma fijado para las consultas y deja apenas horas para que el CNE resuelva los impedimentos, nombre nuevos conjueces si es necesario y adopte una decisión definitiva sobre Cepeda.

¿Qué pasa con la consulta y la candidatura de Cepeda?

Por ahora, Iván Cepeda continúa formalmente inscrito como precandidato en la consulta de la izquierda. El CNE podría, en una decisión de fondo, concluir que no puede participar, pero si no hay pronunciamiento antes del 6 de febrero, la Registraduría estaría obligada a imprimir el tarjetón con la foto y el nombre del senador del Pacto Histórico.

Aunque en el aire están preguntas sobre si la consulta podría naufragar en caso de que Cepeda quede por fuera, en el CNE y en los partidos se reitera que el mecanismo se mantiene en pie mientras el calendario electoral siga corriendo y no haya una decisión que lo modifique. La clave, en todo caso, será si los conjueces —los actuales o los que deban sortearse de nuevo— alcanzan a destrabar el caso antes de que el tiempo se agote.

