Reunión Petro - Trump
'Pipe Tuluá'
Iván Cepeda
Fuertes lluvias

Tecnología  / Nuevas estafas telefónicas: cómo el fraude bancario por acceso remoto amenaza a la región

Nuevas estafas telefónicas: cómo el fraude bancario por acceso remoto amenaza a la región

El acoso telefónico alcanza niveles críticos en la región: casi 9 de cada 10 latinoamericanos reportan spam, mientras los ciberdelincuentes perfeccionan tácticas de acceso remoto y fraude.

