Luis Díaz regresa a la Champions League tras cumplir sanción con el Bayern Múnich

Díaz, delantero estrella de la Selección Colombia, fue sancionado el pasado 4 de noviembre en el Parc des Princes frente al Paris Saint Germain. En ese partido, el jugador marcó dos goles importantes para el Bayern, pero fue expulsado del campo de juego y recibió una sanción de tres fechas. El equipo alemán presentó un recurso de apelación a la medida interpuesta, el cual fue resuelto a favor de Díaz, reduciendo la sanción a dos fechas.

Las ilusiones de volver a jugar del delantero guajiro de 29 años se mezclan con la aspiración de mejorar sus registros como goleador en la Liga de Campeones de la UEFA.

El Bayern Múnich, dirigido por el belga Vincent Kompany, está muy cerca de asegurar su paso a los octavos de final de la Champions League. Mañana, a las 3 de la tarde, hora colombiana, y en la séptima y penúltima jornada, el Bayern jugará contra el Royale Union Saint-Gilloise de Bélgica. Por su parte, el Union Saint-Gilloise perdió su último partido frente al equipo francés Olympique de Marseille y se ubica en el puesto 30 de la clasificación general.