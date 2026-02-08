Luis Díaz firma triplete y lidera la goleada del Bayern Múnich en la Bundesliga

Luis Díaz fue protagonista este domingo en el fútbol alemán al marcar un triplete con el Bayern Múnich en el partido frente al Hoffenheim, correspondiente a una nueva jornada de la Bundesliga, la liga de fútbol de Alemania. El delantero colombiano fue titular en el compromiso, que se disputó en el Allianz Arena de Múnich.

El encargado de abrir el marcador fue Harry Kane, quien convirtió un penalti en el minuto 20. La pena máxima se repitió al minuto 45, cuando el delantero inglés volvió a ser protagonista desde los once metros. En la prórroga del primer tiempo y tras una asistencia de Kane, Luis Díaz anotó su primer gol del encuentro, que representó el tercer tanto del Bayern.

No pasó mucho tiempo para que el colombiano volviera a aparecer en el marcador. Al minuto 62, Díaz firmó el cuarto gol del conjunto bávaro, ampliando la ventaja en el segundo tiempo. Ya en el cierre del partido, al minuto 88, el delantero selló su triplete.

Por el lado del Hoffenheim, el croata Andrej Kramaric descontó en el minuto 35. Sin embargo, el marcador final se cerró con un contundente 5-1 a favor del Bayern Múnich.



Con este resultado, Luis Díaz completa 20 partidos disputados en la actual Bundesliga, con un balance de 13 goles y 9 asistencias. El conjunto de Múnich finaliza la jornada como líder del campeonato, con 54 puntos, mientras que Hoffenheim se mantiene en la tercera posición de la tabla, con 42 unidades.