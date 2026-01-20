En vivo
Incumplimiento de las Farc pone en jaque reparación en la JEP: solo hay 20 mil millones disponibles

Incumplimiento de las Farc pone en jaque reparación en la JEP: solo hay 20 mil millones disponibles

El organismo fiscal identificó serias falencias en la monetización de los bienes entregados por la exguerrilla y en el cumplimiento de los compromisos de entrega de activos.

Foto: JEP y AFP
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 20 de ene, 2026

