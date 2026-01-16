En vivo
Blu Radio  / Nación  / JEP deja en firme absolución de defensor de derechos humanos condenado en 2012

JEP deja en firme absolución de defensor de derechos humanos condenado en 2012

La JEP ratificó en segunda instancia la absolución de David Rabelo Crespo, al concluir que fue condenado injustamente por el asesinato de David Núñez Cala, crimen ocurrido en 1991 en Barrancabermeja.

