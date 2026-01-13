En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Yeison Jiménez
Atentado en Neiva
Presos políticos Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Paz  / Exsecretariado Farc apela sentencia de JEP; se niegan a usar dispositivos electrónicos
Primicia

Exsecretariado Farc apela sentencia de JEP; se niegan a usar dispositivos electrónicos

El antiguo secretariado de las Farc hizo fuertes cuestionamientos a algunas decisiones tomadas por la JEP en la sentencia por secuestro.

Este martes la JEP emitirá su primera sentencia contra el antiguo secretariado de las Farc
JEP lee primeras sentencias contra siete integrantes del último secretariado de la antigua guerrilla de las Farc
Foto: JEP y AFP
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 13 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad