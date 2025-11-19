En vivo
Medellín y Antioquia ponen $900.000 millones y garantizan terminación de obras del Túnel del Toyo

La obra conectará a Medellín con Urabá en solo 4 horas y espera ser terminada en diciembre de 2026.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez y el gobernador de Antoquia, Andrés Julián Rendón, anuncian recursos para Túnel del Toyo.
Foto: Alcaldía de Medellín.
Por: Alfonso Cárcamo
|
Actualizado: 19 de nov, 2025

