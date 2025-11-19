Medellín y Antioquia ponen $900.000 millones y garantizan terminación de obras del Túnel del Toyo

Sin recursos del Gobierno nacional, los gobiernos de Medellín y Antioquia anuncian cerca de 900.000 millones de pesos, con lo cual se garantiza la terminación del Túnel del Toyo.

Esta obra está cada vez más cerca de ser una realidad y la conexión a 4 horas de Medellín con Urabá dejará de ser un sueño. Este miércoles, la Gobernación de Antioquia anunció aportes superiores a los 500 mil millones y la Alcaldía de la capital antioqueña se sumó con otros 342.000 millones de pesos.

“Los aportes propuestos desde Medellín son del orden de 342 millones de pesos divididos en tres vigencia 2025 que son $50,000 millones de pesos, que ya están disponibles para que los primeros días de diciembre se han girado para poder continuar con el proyecto estos recursos se pueden transferir directamente del Distrito de Medellín para el proyecto. Así como hemos venido aportando hasta hoy, a valor presente 820 millones de pesos para el año entrante 2026, son $192,000 millones de pesos dichos recursos ya sean apropiados dentro del presupuesto que van a discusión al Concejo de Medellín. Sigue el trámite y posteriormente en el 2027, cuando llevemos la discusión en noviembre del año entrante. Irán los 94,000 millones de pesos asegurados para el 2027”, afirmó el mandatario local.

Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, dijo lo siguiente:



"Esta obra, que conecta no solamente conecta Antioquia sino a Colombia con un puerto próximo en el Caribe con la gente maravillosa. Desde el Urabá con el mundo entero. Va a terminar implicando una inversión de 5 billones de pesos de los cuales los dos gobiernos aportaron una cifra cercana al 70% de esa inversión”.

Este último tramo fue cedido por el Gobierno nacional, ante la negativa de invertir recursos en esta obra. Hoy, su inversión total es millonaria, igual que el progreso que representa para la subregión de Urabá.

“Importante no, importantísima. Esto es una belleza, eso no acerca cada vez más al puro progreso. Estamos emocionados con esta belleza. Gracias a nuestro Gobernador que se apasiona con eso si involucró y gracias a Dios este proyecto adelante. Ya el progreso está. Ahora lo vamos a aumentar mucho más. Mira cómo está esta gente emocionada por conocer a Urabá ahora con nuestros puertos. Vamos a sacar más rápido la mercancía para que ustedes aproveche más económica”, dijo Luis Mateus, habitante de Urabá.

Esta obra promete ser terminada y entrar en funcionamiento entre noviembre y diciembre del próximo año.