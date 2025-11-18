En vivo
Murió menor de 3 años por deslizamiento en Tarazá, Antioquia

Murió menor de 3 años por deslizamiento en Tarazá, Antioquia

Al menos dos viviendas resultaron afectadas por el movimiento en masa.

