Murió menor de 3 años por deslizamiento en Tarazá, Antioquia

El alcalde de Tarazá Yomer, Álvarez, confirmó que el deslizamiento sorprendió a las familias mientras dormían, generando el colapso parcial de varias estructuras ubicadas en una zona de invasión en el sector conocido como el barrio La Torre, en zona rural de Tarazá.

El menor fue rescatado por sus familiares y vecinos entre los escombros y trasladado al hospital San Antonio en Tarazá, a donde llegó sin signos vitales.

El mandatario local lamentó profundamente la muerte del menor y señaló que las autoridades municipales ya están en el lugar realizando la evaluación de daños y activando todos los protocolos de atención a emergencias.

"Las fuertes lluvias provocaron la emergencia en medio de dio en una zona de un asentamiento irregular que tenemos en el municipio, en alto riesgo. Allí, se presentó un deslizamiento de tierra y lamentablemente, pues, un niño de tres años falleció. Hay que decir que la mamá del menor trabaja con nosotros en la administración municipal como manipuladora de alimentos", aseguró.



El mandatario también reiteró el llamado a la comunidad a acatar las recomendaciones de gestión del riesgo, debido a que la zona se ha visto afectada por las emergencias y a la fecha hay alrededor de 500 personas damnificadas.