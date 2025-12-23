En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Secuestro de militares
Paloma Valencia
Zulma Guzmán Castro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Formulan cargos a exsubdirector de contratación de Invías por fallas en contrato del Túnel del Toyo

Formulan cargos a exsubdirector de contratación de Invías por fallas en contrato del Túnel del Toyo

La Procuraduría investiga posibles irregularidades en la instalación de equipos electromecánicos dentro del megaproyecto.

Publicidad

Publicidad

Publicidad