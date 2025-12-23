Formulan cargos a exsubdirector de contratación de Invías por fallas en contrato del Túnel del Toyo

La Procuraduría formuló cargos contra el exsubdirector de contratación de Invías por la presunta omisión en el contrato de suministro para obras del Túnel del Toyo. El Ministerio Público investiga posibles irregularidades en la instalación de equipos electromecánicos dentro del megaproyecto.

La Procuraduría General de la Nación decidió formular cargos contra Edwin Javier Galvis Acevedo, exsubdirector de Procesos de Selección Contractuales del Instituto Nacional de Vías, por ser el presunto responsable de algunas irregularidades en el proceso de adjudicación para suministros, instalación y acompañamiento de algunos equipos en el Túnel del Toyo.

Según el Ministerio Público, Galvis habría adjudicado y firmado el contrato en diciembre de 2021 con un consorcio empresarial sin que se hiciera la verificación correspondiente de que las sociedad que estaban dentro del convenio cumplieran con la afiliación y pagos de la seguridad social de sus empleados.

La situación que no fue verificada a pesar de que al exsubdirector se le había advertido que el representante legal de una de las empresas no estaba afiliado ocurrió porque, al parecer, “bajo argumentos que se concentraron en la formalidad y literalidad del pliego, omitió corroborar esa situación como era su deber funcional”.



Todo lo que terminó pasando con las presuntas irregularidades con los equipos electromecánicos requeridos para la construcción del Túnel del Toyo afectó los derechos de Invías pues adjudicó un contrato en un proceso selectivo que debió ser declarado desierto por las fallas que habría cometido el exsubdirector de Procesos de Selección Contractuales.

Para la Procuraduría General de la Nación el entonces funcionario pudo vulnerar los principios de responsabilidad y deber de selección objetiva, por lo que se calificó la supuesta conducta de Galvis como una falta gravísima a título de dolo.