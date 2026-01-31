En vivo
Amnistía en Venezuela
Corte Constitucional
Emergencia económica
Vuelos a Venezuela

Presidente Petro anuncia recorte a presupuesto de 2026 por 16 billones de pesos: esto se sabe

El presidente reveló en un mensaje en redes sociales que el Gobierno aplicará un nuevo ajuste que se suma a recortes anteriores y eleva el total a 44 billones de pesos, sin detallar aún cómo se ejecutará.

