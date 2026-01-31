¿Crisis en el sector construcción? Casa Blu del 31 de enero de 2026

Estos fueron los temas tratados en Casa Blu este sábado, 31 de enero de 2026:
- Juan Pablo Saldarriaga, Vicepresidente de Producto en Chubb Colombia, dio detalles acerca de los riesgos que está corriendo el sector construcción en América Latina.
- El doctor Diego Mauricio González, coordinador de Oncología de la Clínica las Américas en Medellín, profundizó sobre el Día Mundial contra el Cáncer.
- Sofia Spaggiari Pineda, escritora, re refirió al poder transformador de la gratitud.
Escuche el programa completo aquí: