¿Crisis en el sector construcción? Casa Blu del 31 de enero de 2026

Estos fueron los temas tratados en Casa Blu este sábado, 31 de enero de 2026:



Juan Pablo Saldarriaga, Vicepresidente de Producto en Chubb Colombia, dio detalles acerca de los riesgos que está corriendo el sector construcción en América Latina.

dio detalles acerca de los riesgos que está corriendo el sector construcción en América Latina. El doctor Diego Mauricio González, coordinador de Oncología de la Clínica las Américas en Medellín , profundizó sobre el Día Mundial contra el Cáncer.

, profundizó sobre el Día Mundial contra el Cáncer. Sofia Spaggiari Pineda, escritora, re refirió al poder transformador de la gratitud.

