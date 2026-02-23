Así va la tabla de posiciones tras la fecha 8: Nacional se mete a los ocho y Millos volvió a perder

La octava jornada de la Liga BetPlay concluyó con dos polémicas arbitrales en las que el VAR fue protagonista y dejó molestias en la afición. Por un lado, el choque entre Llaneros y Medellín, juego que abrió la fecha y terminó en empate a dos goles.

La Federación Colombiana de Fútbol reveló el audio del VAR en la acción generada por una mano, jugada en la que el árbitro Jairo Mayorga sancionó un penal a favor de Llaneros, tras una decisión que tardó seis minutos en tomarse.

Otro partido que culminó con controversia fue la derrota de Millonarios a manos del líder de la tabla, Internacional de Bogotá, en dos jugadas en las que el Inter salió bien librado, siendo el planchón contra Mackalister Silva la acción que, de acuerdo con el VAR, fue considerada lícita.

Por su parte, Deportivo Pereira y Pasto no se sacaron diferencia y empataron 2-2, así como Bucaramanga y Cali, que igualaron sin goles.



En cuanto a Once Caldas, se reencontró con el triunfo luego de golear 4-2 a Fortaleza. Asimismo, Atlético Nacional se metió entre los ocho al vencer 3-0 a Alianza. Santa Fe, por su parte, derrotó 2-1 al Junior de Barranquilla, mientras que Águilas Doradas venció por la mínima a Boyacá Chicó.

Finalmente, América goleó 3-0 a Jaguares, afianzándose también en la parte alta de la tabla.

🗣️ Empatamos 𝟐-𝟐 ante @DIM_Oficial en un partido de alta exigencia, marcado por la intensidad y el ritmo competitivo. 🏳️🏴 𝑺𝒆𝒈𝒖𝒊𝒎𝒐𝒔…



⚽️ 31’ ST - Jhon Vásquez, 54’ ST - Neider Ospina.



🔜 Próx fecha 🆚 @JaguaresdeCord 🗓️ 5/3/2026. pic.twitter.com/6kweuqo3xm — 𝗟𝗹𝗮𝗻𝗲𝗿𝗼𝘀 𝗙𝘂́𝘁𝗯𝗼𝗹 𝗖𝗹𝘂𝗯 (@ClubLlanerosFC) February 21, 2026

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay

Internacional de Bogotá | 17 pts Pasto | 15 pts América | 13 pts Once Caldas | 13 pts Atlético Nacional | 12 pts Tolima | 12 pts Junior | 12 pts Bucaramanga | 11 pts Deportivo Cali | 11 pts Águilas Doradas | 11 pts Llaneros | 10 pts Santa Fe | 10 pts Fortaleza | 10 pts Jaguares | 10 pts Millonarios | 8 pts Medellín | 7 pts Deportivo Pereira | 4 pts Boyacá Chicó | 4 pts Cúcuta | 3 pts Alianza | 3 pts

¿Cuándo se juega la jornada 9?

La novena fecha de la Liga BetPlay iniciará el próximo jueves 26 de febrero y culminará el domingo 1 de marzo.

Jueves 26 de febrero



Millonarios vs. Deportivo Pereira - 7:30 pm

Viernes 27 de febrero



Once Caldas - 8:30 pm

Sábado 28 de febrero



Alianza vs. América - 4:10 pm

Jaguares vs. Junior - 6:20 pm

Medellín vs. Bucaramanga - 8:30 pm

Domingo 1 de marzo

