En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Alias El Mencho
Sarampión
Alias 'Leopoldo'
Salario mínimo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Así va la tabla de posiciones tras la fecha 8: Nacional se mete a los ocho y Millos volvió a perder

Así va la tabla de posiciones tras la fecha 8: Nacional se mete a los ocho y Millos volvió a perder

El VAR generó polémica tras las polémicas jugadas en el Internacional vs Millonarios y Llaneros vs Medellín.

Atlético Nacional goleó a Valledupar y se mete en la pelea por los primeros puestos de la Liga
Atlético Nacional goleó a Valledupar y se mete en la pelea por los primeros puestos de la Liga
Foto: X @nacionaloficial
Por: Jhonatan Bello
|
Actualizado: 23 de feb, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad