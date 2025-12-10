En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Peligroso delincuente se fugó de la cárcel de Itagüí en medio de una supuesta fiesta decembrina

Peligroso delincuente se fugó de la cárcel de Itagüí en medio de una supuesta fiesta decembrina

Alias 'El Zorro', cabecillas de las disidencias y que tenía una condena de más de 30 años en prisión, habría salido del centro penitenciario por la sala de abogados.

