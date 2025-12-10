Peligroso delincuente se fugó de la cárcel de Itagüí en medio de una supuesta fiesta decembrina

No solo ocurre en Bogotá. En el Valle de Aburrá se ejecutó el escape perfecto dentro de la cárcel de máxima seguridad de Itagüí y de donde hace dos días se fugó Darío Arcadio Zapata, alias 'El Zorro', que llevaba preso más de seis años y que, de un momento a otro, desapareció del centro penitenciario sin dejar rastro y con una gigantesca deuda: debe más de 20 años de prisión.

La polémica situación ocurrió cuando, según la concejal de Medellín, Claudia Carrasquilla, el 8 de diciembre la cárcel estaba en plena fiesta decembrina cuando alias 'El Zorro' habría aprovechado el descuido de las autoridades para fugarse y no como ocurre en las películas con enfrentamientos armados o escondido dentro carros, sucedió de una manera insólita.

Las versiones indican que Zapata fue hasta el salón en donde los abogados se ven con sus defendidos y, como si no fuera un peligroso delincuente ni tuviera una condena por cumplir, salió sin levantar mayor sospecha y sin realizar esfuerzos cinematográficos para volver a la libertad. Solamente habría usado una escalera para pasar sobre un muro.

Claudia Carrasquilla expresó su preocupación por lo sucedido y por la poca reacción de las autoridades y, además, dejó en evidencia que no es un recluso más de la cárcel La Paz, sino que se trata de un peligroso delincuente con graves antecedentes en el departamento de Antioquia.



"Conocido con el alias de 'El Zorro' o 'El Flaco', un cabecilla, también de las disidencias de las Farc, que opera en Antioquia, y fue capturado en Valdivia, nada menos que por concierto para delinquir, secuestro extorsivo y desplazamiento forzado", indicó la corporada.

Carrasquilla aprovechó la ocasión para criticar que, supuestamente, en la cárcel de Itagüí no haya un sistema de seguridad permanente, según la concejal de Medellín, por órdenes de algunos cabecillas de estructuras delincuenciales que estarían detrás de las polémicas fiestas que fueron el trampolín perfecto para que alias 'El Zorro' se fugara de prisión.

De momento, ni la Alcaldía de Itagüí ni la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá ni el Inpec se han pronunciado sobre la huida de Zapata que se encuentra prófugo de la justicia y que desde ya es buscado por todo el departamento de Antioquia debido a sus preocupantes antecedentes para la seguridad de la comunidad civil.

Por último, hay preocupación en el sector encargado de la seguridad en la cárceles del país, pues ya son al menos 12 fugas que se registran en lo corrido de 2025 en todos los establecimientos del país, pero también varios los casos que dejan en entredicho la labor de control de los guardas en la cárceles.