Dragoneante del Inpec denuncia agresiones de miembros de Mesa de Paz en cárcel de Itagüí

Dragoneante del Inpec denunció que fue víctima de agresiones y amenazas por parte de cabecillas que hacen parte de la Mesa de Paz Urbana en la cárcel de Itagüí. La mujer sufrió un atentado en el que hombres en moto la golpearon, presuntamente, por dar información a una concejal de Medellín.

Arnubia Gutiérrez Quintero, funcionaria del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), rompió el silencio tras haber sido víctima de un violento atentado en el que cuatro hombres armados la golpearon en repetidas ocasiones.

La dragoneante, con más de 30 años de servicio, relató que el ataque ocurrió poco después de terminar su turno en la cárcel La Paz del municipio de Itagüí.

Mientras se dirigía en su motocicleta hacia una entidad financiera, fue interceptada por cuatro hombres que iban en dos motos, quienes la empujaron y agredieron en su cabeza, brazos y piernas.

No bastándoles esto, le apuntaron con un arma de fuego y la golpearon con esta mientras permanecía en suelo, según relata la mujer, en ese momento le empezaron a gritar todo tipo de cosas.

"Recibí un golpe durísimo que me desestabilizó de una y me empujaron, fuera del golpe me empujaron, y la moto me cayó encima, yo no podía mover las piernas. Cuando ellos me apuntaban en la cabeza, uno de ellos me alcanzó a decir que era una sapa, y el otro me decía con palabras soeces, pero yo, al ver esa actuación, yo me sentí muy asustada, porque yo nunca he tenido problemas de amenazas con arma de fuego y sacaron dos armas de fuego los señores que iban en las dos motos con parrillero. Me desestabilizaron, me tiraron al piso, y no dejaron de quitarme el arma de la cabeza, de la cara", narró la mujer.

La gravedad de las heridas fue tanta, que en Medicina Legal le otorgaron 15 días de incapacidad.

A pesar de la magnitud del atentado, la funcionaria afirma no haber recibido acompañamiento por parte del INPEC y asegura que las amenazas han escalado tanto que incluso ha sido abordada en ocasiones anteriores al interior del centro penitencial por varios reclusos, entre los que se encuentra alias ‘Grande Pa’, un reconocido cabecilla que hace parte de la mesa de Paz Urbana.

"Yo fui abordada por dos PPL, PPL son internos de la Mesa de Paz, y cuando me abordan yo llamo al señor Douglas, alias ‘Douglas’ que estaba en la entrevista con la señora senadora en la cárcel de La Paz. Después de haberse reunido el 21 de junio en Alpujarra, ellos se reúnen el lunes, y ese día fue que me abordaron esos dos PPL, que me vi tan asustada y con temor de que me podían pasar algo, ahí fue cuando llamé al señor Douglas y le dije ver la situación, y él me dijo que no pasaba nada, que me fuera tranquilita. Y me pasa esto, entonces no sé qué está pasando, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? Si yo no tengo compromisos con nadie", concluyó la mujer.

Tanto la dragoneante, como la concejal de Medellín Claudia Carrasquilla, indican que el ataque tuvo su origen en los señalamientos de la senadora Isabel Zuleta, luego de que la exfiscal denunciara públicamente las presuntas irregularidades en el famoso tarimazo en el que el presidente Gustavo Petro confluyó con quienes están en este proceso de paz.

"¿Qué es la gravedad del tema?, que la senadora Isabel Zuleta, cuando señala que ya sabe quién es quien me está pasando a mí la información, pues están pescando en río revuelto y están señalando a esa funcionaria como si realmente ella fuera la que me estuviera pasando la información. Y me parece supremamente grave que la coordinadora precisamente de la Paz Urbana, designada por el presidente de la República, senadora de la República, esté colocándole la lápida a funcionarios para que terminen en hechos tan graves como este", manifestó la concejal Carrasquilla.

Ante la denuncia sobre lo sucedido a Gutiérrez, incluso, la senadora Isabel Zuleta respondió en su cuenta oficial de X que el asunto debe ser investigado por las autoridades.

La funcionaria está obligada a denunciar, así como usted, con las pruebas respectivas. — Isabel Zuleta (@ISAZULETA) July 12, 2025

La dragoneante hizo una petición urgente al Gobierno nacional y al Inpec para que abran investigaciones sobre estas amenazas, pues teme que los atentados sigan perpetrándose e incluso se incrementen a raíz de la denuncia.

Es de anotar que, según la denunciante, la Fiscalía ya inició una investigación sobre el ataque y tiene en su poder grabaciones de las cámaras de seguridad del sitio del atentado.

Blu Radio contactó al INPEC para conocer su versión sobre los hechos ocurridos a la funcionaria y hasta ahora no ha obtenido una respuesta.