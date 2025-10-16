A la cárcel encargada de cobrar rentas criminales en Itagüí: recibía hasta $ 8 millones al día

Como Yenifer Martínez, de 22 años de edad, fue identificada la mujer que recientemente fue enviada a la cárcel por diferentes delitos que habría cometido en el municipio de Itagüí vinculada al grupo delincuencial La Unión.

A alias ‘Yeni’, capturada en la vereda El Pedregal, se le señala de recolectar el dinero producto de la venta de estupefacientes para entregarlo a los coordinadores de ese grupo criminal por lo que tenía una orden de captura vigente por el delito de concierto para delinquir agravado.

Según Rafael Otálvaro, secretario de Seguridad de Itagüí, el rol de ‘Yeni’ era clave para esta organización, pues con su injerencia en zonas como el barrio Calatrava, aseguraba el flujo constante de dinero con el recaudo de más de 8 millones de pesos diarios.

Además, se le vincula con la desaparición de un hombre conocido como ‘El Pri’, cuyos restos fueron hallados en zona rural de Medellín.



"Participó en la desaparición forzada de un hombre que llevaron hasta la ciudad de Medellín, parte de Belén, que meses después fue encontrado enterrado en este lugar. Esta mujer está siendo procesada por los delitos de concierto para delinquir, desaparición forzosa, homicidio y otros delitos", afirmó Otálvaro.

Con este caso ya son 456 las personas capturadas en Itagüí durante el 2025 por diferentes delitos, de los cuales 46 han sido por orden judicial.